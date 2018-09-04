Часть Тверской улицы до Бульварного кольца сделают пешеходной с седьмого по десятое сентября
Об этом говорится на сайте мэрии. Такое решение принято из-за празднования Дня города. Перекрытия затронут еще целый ряд улиц в центре столицы. Между тем, именно на Тверской девятого сентября собираются провести акцию против повышения пенсионного возраста сторонники политика Алексея Навального. Московская мэрия это мероприятие не согласовала.
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