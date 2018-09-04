Владимир Путин и Дмитрий Медведев в «день тишины» вместе с Сергеем Собяниным откроют концертный зал в парке Зарядье
Об этом со ссылкой на источник сообщает ВВС. В избиркоме считают, что это не будет нарушением запрета на агитацию. «Речь идет о выполнении мэром Москвы своих служебных обязанностей, а не о предвыборном мероприятии. Агитация подразумевает какие-то действия в пользу конкретного кандидата. У нас то метро открывается, то еще что-то – жизнь в городе идет», — сказал ВВС председатель Горизбиркома Валентин Горбунов.
Комментарии13
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eduard53 04 сентября 2018 | 16:34
Ясен пень! Никаких нарушений: какие ошибки-нарушения-преступления кремляди
могут заметить назначенные ею чиновные холуи?
blinorozhiy_chmo 04 сентября 2018 | 16:38
Какое ещё нарушение, это же их прямые обязанности. Во всем мире это не считается нарушением.
Во вони то хомячьё развели...
nikolaitschi 04 сентября 2018 | 16:36
В 2018 году планируется закрыть 3600 детских учреждений на селе. Успеют ли вожди кинуть хоть по лопате земли на могилы традиционного уклада жизни?
karachaev4 04 сентября 2018 | 16:36
Пстц че за бред. Это и есть предвыборная агитация, причем с привлечением самых мощных агитаторов в России.
sokal123 04 сентября 2018 | 16:40
karachaev4: Эти два гомика не знают чем себя занять. Делать то нечего.
rihard 04 сентября 2018 | 16:38
Как же я ненавижу этих лицемерных мразей!
perectukin 04 сентября 2018 | 16:41
А они все празднуют ....
Народ вымирает, работы нет, пенсии отменили, бакс растет, цены на продукты скачут ....
Куда бедному крестьянину деваться ?
Пора революцию поднимать !
zolingen 04 сентября 2018 | 16:41
Владимир Путин и Дмитрий Медведев в «день тишины» вместе с Сергеем Собяниным откроют концертный зал в парке Зарядье
Страна вообще без понимания о законе. В день тишины откровенная агитация за своего кандидата. Але, памфилова, реакция будет или будешь розоветь дальше?
democ 04 сентября 2018 | 16:41
Да так, случайно, в день выборов сойдутся. Только вот в цивилизованной стране Собянину за одно только присутствие рядом с этой парой было бы не видать мэрства, как своих ушей.
neitral_n 04 сентября 2018 | 16:42
А если бы он (избирком) в суд подал за нарушение Путиным и Медведевым чего-нибудь... ? Неужели бы их скрутили и суток этак на 30-ть по административке... ? Какой смелый избирком!
kukrynx 04 сентября 2018 | 16:44
А что без этих без этих персонажей никак нельзя открыть?
Это событие вселенского масштаба?
ed10075 04 сентября 2018 | 16:46
Цинизм и подлость просто запредельные!
Электорату настойчиво прививают вирус идиотизма и послушания.
alekseis 04 сентября 2018 | 16:47
Они молча будут открывать, без телевидения и прессы?