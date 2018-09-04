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16:30, 04 сентября 2018

Владимир Путин и Дмитрий Медведев в «день тишины» вместе с Сергеем Собяниным откроют концертный зал в парке Зарядье

Об этом со ссылкой на источник сообщает ВВС. В избиркоме считают, что это не будет нарушением запрета на агитацию. «Речь идет о выполнении мэром Москвы своих служебных обязанностей, а не о предвыборном мероприятии. Агитация подразумевает какие-то действия в пользу конкретного кандидата. У нас то метро открывается, то еще что-то – жизнь в городе идет», — сказал ВВС председатель Горизбиркома Валентин Горбунов.

Комментарии

13

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eduard53 04 сентября 2018 | 16:34

Ясен пень! Никаких нарушений: какие ошибки-нарушения-преступления кремляди
могут заметить назначенные ею чиновные холуи?

blinorozhiy_chmo 04 сентября 2018 | 16:38

Какое ещё нарушение, это же их прямые обязанности. Во всем мире это не считается нарушением.
Во вони то хомячьё развели...

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nikolaitschi 04 сентября 2018 | 16:36

В 2018 году планируется закрыть 3600 детских учреждений на селе. Успеют ли вожди кинуть хоть по лопате земли на могилы традиционного уклада жизни?

karachaev4 04 сентября 2018 | 16:36

Пстц че за бред. Это и есть предвыборная агитация, причем с привлечением самых мощных агитаторов в России.

sokal123 04 сентября 2018 | 16:40

karachaev4: Эти два гомика не знают чем себя занять. Делать то нечего.

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rihard 04 сентября 2018 | 16:38

Как же я ненавижу этих лицемерных мразей!

perectukin 04 сентября 2018 | 16:41

А они все празднуют ....
Народ вымирает, работы нет, пенсии отменили, бакс растет, цены на продукты скачут ....
Куда бедному крестьянину деваться ?
Пора революцию поднимать !

zolingen 04 сентября 2018 | 16:41

Владимир Путин и Дмитрий Медведев в «день тишины» вместе с Сергеем Собяниным откроют концертный зал в парке Зарядье
Страна вообще без понимания о законе. В день тишины откровенная агитация за своего кандидата. Але, памфилова, реакция будет или будешь розоветь дальше?

democ 04 сентября 2018 | 16:41

Да так, случайно, в день выборов сойдутся. Только вот в цивилизованной стране Собянину за одно только присутствие рядом с этой парой было бы не видать мэрства, как своих ушей.

neitral_n 04 сентября 2018 | 16:42

А если бы он (избирком) в суд подал за нарушение Путиным и Медведевым чего-нибудь... ? Неужели бы их скрутили и суток этак на 30-ть по административке... ? Какой смелый избирком!

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kukrynx 04 сентября 2018 | 16:44

А что без этих без этих персонажей никак нельзя открыть?
Это событие вселенского масштаба?

ed10075 04 сентября 2018 | 16:46

Цинизм и подлость просто запредельные!
Электорату настойчиво прививают вирус идиотизма и послушания.

alekseis 04 сентября 2018 | 16:47

Они молча будут открывать, без телевидения и прессы?

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