Владимир Путин и Дмитрий Медведев в «день тишины» вместе с Сергеем Собяниным откроют концертный зал в парке Зарядье

Об этом со ссылкой на источник сообщает ВВС. В избиркоме считают, что это не будет нарушением запрета на агитацию. «Речь идет о выполнении мэром Москвы своих служебных обязанностей, а не о предвыборном мероприятии. Агитация подразумевает какие-то действия в пользу конкретного кандидата. У нас то метро открывается, то еще что-то – жизнь в городе идет», — сказал ВВС председатель Горизбиркома Валентин Горбунов.