Глава СЖР опроверг информацию о предложении лицензировать блогеров

Союз журналистов России не предлагал лицензировать блогеров. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава СЖР Владимир Соловьев.

«Если внимательно прочитать мое интервью «Интерфаксу», там есть такая фраза: «Существует предложение о возможном лицензировании тех, кто занимается созданием YouTube-каналов». Речь идет о том, что оно существует в принципе — я не говорю, что это я его предлагаю», — пояснил он.

Как уточнил В.Соловьев, данное предложение исходило не от СЖР. «Мы выступаем за свободу слова, и совершенно не наше дело предлагать что-то ограничивать. Такие предложения звучали при обсуждении так называемого «закона Боярского» в Госдуме», — добавил он.

В.Соловьев рассказал, что выступал на этих слушаниях и говорил о том, что «ограничивать и урезать такую живую, саморазвивающуюся структуру как интернет невозможно и ненужно».

Тем не менее, с его точки зрения, «обсуждать возможности взаимодействия и того, как стоит вещать в интернете, необходимо». Именно для этого СЖР предложил изменить кодекс этики журналиста, который был принят 20 лет назад и во многом устарел, потому что тогда не было интернета.

«Может быть, стоит включить туда блогеров. Это все обсуждается, в том числе со всем журналистским сообществом. Но даже если кодекс в новом формате будет принят, те наши граждане, которые занимаются самостоятельным творчеством в интернете, могут опираться на него, согласовываясь с собственной совестью», — заключил В.Соловьев.