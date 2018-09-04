В Петербурге не хватает электронных браслетов для содержащихся под домашним арестом
В Петербурге не хватает электронных браслетов для содержащихся под домашним арестом, — сообщает издание Фонтанка.
Бывшего генерального директора компании «Питер констракшн» Тимофея Позднякова отправили под домашний арест. Он обвиняется в двойных продажах квартир в жилом комплексе «Охта Модерн». Следствие настаивало на заключении предпринимателя под стражу, так как на очередной домашний арест УФСИН не смог надеть на него специальный браслет.
Представители обвинения предполагают, что Поздняков может не только сбежать, используя заграничный паспорт с открытой шенгенской визой, но и уничтожить некоторые доказательства своей вины. Ранее также стало известно, что один из подростков, который участвовал в избиении людей в Таврическом саду, также находился под домашним арестом. Но специального браслета у него не было.
По информации Фонтанки, сейчас в Петербурге под домашним арестом около 300 человек, электронные браслеты есть только у половины. Комментариев ФСИН пока нет.
Без браслетов система слежения за арестованными становится не эффективной, считает юрист Ирина Болисова.
Получить комментарий от представителей Федеральной службы исполнения наказаний не удалось. Телефоны пресс-службы не отвечают.
Комментарии11
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sab171 04 сентября 2018 | 16:14
походу Реймер не так много украл если на пятимиллионник 300 браслетов, на страну 8400, отпустите вертухая.
gordy 04 сентября 2018 | 16:26
Заменят механическим, с семипудовой гирей на цепочке?
romantik56 04 сентября 2018 | 16:16
Стреножить как лошадей бечевой — выход из положения...
platonnekafrin 04 сентября 2018 | 16:24
В кандалы их, в колодки! (Ну раз браслетов не хватает) или цепи да доски тоже растащили?
mag_1 04 сентября 2018 | 16:24
да, а когда-то миллионы выделили на эти браслеты! И если нет браслетов, где миллионы и где находится главный за это?
permsky_valenok 04 сентября 2018 | 16:27
mag_1: Он находится в местах, не столь уж отдаленных. Следующий вопрос?
sasass 04 сентября 2018 | 16:27
Браслеты сама Российская промышленность изготовить не может , ибо импортных комплектующих у нее нет , а санкционеры прикрыли все форточки
perectukin 04 сентября 2018 | 16:35
sasass:
Как это не может ?
А как же их на зонах зеки производили из обычной отвертки ?
zolingen 04 сентября 2018 | 16:30
Санкции в действии. Уже браслетов не хватает. Технологии недоступны. Назад в средневековье, колодки, дыба, кол в попу. На местах вот уже осваивают.
perectukin 04 сентября 2018 | 16:33
Эх, а ведь какой генерал был, боевой, но браслеты все испортили ...
andy66 04 сентября 2018 | 16:39
конечно, а как иначе, если они с этими браслетами все время в загнивающую Европу сбегают? Не напасешься ))))