В Петербурге не хватает электронных браслетов для содержащихся под домашним арестом, — сообщает издание Фонтанка.

Бывшего генерального директора компании «Питер констракшн» Тимофея Позднякова отправили под домашний арест. Он обвиняется в двойных продажах квартир в жилом комплексе «Охта Модерн». Следствие настаивало на заключении предпринимателя под стражу, так как на очередной домашний арест УФСИН не смог надеть на него специальный браслет.

Представители обвинения предполагают, что Поздняков может не только сбежать, используя заграничный паспорт с открытой шенгенской визой, но и уничтожить некоторые доказательства своей вины. Ранее также стало известно, что один из подростков, который участвовал в избиении людей в Таврическом саду, также находился под домашним арестом. Но специального браслета у него не было.

По информации Фонтанки, сейчас в Петербурге под домашним арестом около 300 человек, электронные браслеты есть только у половины. Комментариев ФСИН пока нет.

Без браслетов система слежения за арестованными становится не эффективной, считает юрист Ирина Болисова.

Получить комментарий от представителей Федеральной службы исполнения наказаний не удалось. Телефоны пресс-службы не отвечают.