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16:03, 04 сентября 2018

Психически неустойчивый космонавт мог просверлить дыру в корабле Союз на МКС

Так прокомментировал недавнее ЧП в космосе депутат Госдумы Максим Сураев.

Один из космонавтов экипажа МКС мог испортить корабль, чтобы поскорее вернуться домой. Такую версию РИА озвучил Максим Сураев. Он назвал эти действия совсем недостойными. Депутат Госдумы добавил, что уровень жесточайшего отбора космонавтов в России несколько снизился. Собеседник агентства призвал не обвинять кого-то из членов экипажа МКС, пока не завершится расследование.

«Дай Бог, чтобы это был бы производственный брак, хотя это тоже очень печально», резюмировал депутат, в прошлом сам космонавт. Версия преднамеренного повреждения обшивки Союза на орбите проверяется, сообщил ранее глава Роскосмоса. По словам Дмитрия Рогозина обшивку несколько раз изнутри пытались просверлить. На МКС это сделать не смогли, скорее всего её повредил завод-изготовитель, сказал агентству ТАСС академик Александр Железняков. Отметил: отверстие в таком месте, что в космосе его просверлить непросто. Источник на Байконуре допустил, что корабль повредили в ходе испытаний. Дыру диаметром в два миллиметра в обшивке бытового отсека на корабле Союз космонавты заметили в прошлый четверг. Её заделали герметиком.

Ракетно-космическая корпорация Энергия проводит внутренне расследование. Причину нештатной ситуации также выясняет специальная комиссия из сотрудников Роскосмоса, Энергии и ЦНИИмаш — ведущего научного института ракетно-космической отрасли.

Комментарии

44

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gregor 04 сентября 2018 | 16:33

Неужели Березовский просверлил ?
Ну а кто ?

ronni11 04 сентября 2018 | 16:35

"Психически неустойчивый космонавт мог просверлить дыру в корабле Союз на МКС"
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Россия вперёд!

kolchak12 04 сентября 2018 | 16:39

Не иначе "Солярис".

pontifig 04 сентября 2018 | 16:42

kolchak12: да вот я все вспоминаю,на какого фантаста это похоже..Пока только пелевин вспоминается

strakhuil 04 сентября 2018 | 16:41

Как-то этот "психически неустойчивый космонавт" близко к сердцу принял призыв к прорывным технологиям...)

skier64 04 сентября 2018 | 16:43

Максим Сураев, комонавт, два полета по полгода, выходы в открытый космос... полковник, Герой РФ! Всего-то 46 лет... Ан нет! И его скрепы, увы, подкосили. И всего за два года в ГД!!!
Ну на фото же видно, что толщина корпуса/переборки примерно равна диаметру отверстия, то бишь 2мм прочной стали!
Да этот "сверлеж в сортире" переполошил бы весь экипаж станции!

ronni11 04 сентября 2018 | 16:45

По мнению академика Кадырова, дырку сделали западные шайтаны и иблисы.

dekadik 04 сентября 2018 | 16:46

И как всегда такое мог сказать только Единоросс....

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