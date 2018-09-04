Z Архив новостей новости
5 12 6 899
16:01, 04 сентября 2018

Предупреждения о недопустимости вмешательства в выборы направили компании Google несколько российских ведомств

Предупреждения о недопустимости вмешательства в выборы направили американской компании Гугл сразу несколько российских ведомств  — Центризбирком, Роскомнадзор, Генпрокуратура и Федеральная антимонопольная служба.
Речь идет о  распространении призывов к участию в акциях 9 сентября. «Размещение в сети материалов, содержащих незаконную агитацию и политическую пропаганду недопустимо», — сказал член Центризбиркома Александр Клюкин.

9-го сентября акции против повышения пенсионного возраста планируют провести сторонники Алексея Навального. Московские власти отказались согласовать мероприятие.

Интернет регулярно используется зарубежными компаниями для того, чтобы влиять на политическую ситуацию в России – считает зам.главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

В то же время в Роскомнадзоре подчеркивают, что о  блокировке Youtube речи не идет.
В Google заявили, что компания рассматривает все обращения от государственных органов, но комментариев не будет.

Комментарии

12

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

oksana63 04 сентября 2018 | 16:04

Почему нет откликов?

alladinov 04 сентября 2018 | 16:11

Во! Давно пора! А еще надо запретить Гугле размещать развлекательную информацию в Страстную пятницу, потому что это невгребенно оскорбляет чуйства верующих. И ваще следует запретить нах все кулинарные рецепты блюд из свинины, потому что это может оскорбить исповедующих иные религии. И фильм "Матильда" и ссылки на него запретить! Ура, товарищи! Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Мир, труд, май! Аааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

vezdehod 04 сентября 2018 | 16:16

О каких выборах идёт речь - разве в России они есть?

alladinov 04 сентября 2018 | 16:24

«направили американской компании Гугл сразу несколько российских ведомств — Центризбирком, Роскомнадзор, Генпрокуратура и Федеральная антимонопольная служба.»

Даже чисто теоретически нельзя предположить, что такой тупой бред мог одновременно родиться сразу в четырех, пусть не самых порядочных, конторах. Значит, им, голубям сизокрылым, была сверху дадена ко(пардон)манда, которую они живенько начали выполнять. А коли так, то какой смысл говорить о четырех конторах-инициаторах бреда? Их могло быть и сто, и тыща, и миллион. Вот только бред от этого бредом быть не перестал бы, не так ли?

dzed_barukh_buza 04 сентября 2018 | 16:31

alladinov: тут до нас слух дошол что на рф ютуб не работает...

korikov 04 сентября 2018 | 16:35

alladinov:
Американская прокуратура допрашивала главу Фейсбука из-за вмешательства России в выборы в США. Основанием для этого были КОММЕНТАРИИ в поддержку Трампа в соцсети.
Какие же вы обдолбаные лицемеры. Вы украли - это нормально, у вас украли - это преступление.

democ 04 сентября 2018 | 16:07

Молодца Клюкин! И где он увидел "незаконность"? И вообще, иностранные кампании организовывают митинги протестов 9сентября в России?! Просто идиот!

ddolly 04 сентября 2018 | 16:11

Как можно вмешаться в выборы, которых в Роccии давно нет? ))))

platonnekafrin 04 сентября 2018 | 16:13

По щелчку пишут или по наитию? А может, это сердца зов? А может и не зов, а бег - в мешках на голове наперегонки?

(комментарий скрыт)

arkadiy48 04 сентября 2018 | 16:33

а причем здесь антимонопольная служба? Разрушает монополию брехливых СМИ.на гос дотациях,это да.

pavelgen Павел Гендельман 04 сентября 2018 | 16:35

Уважаемые господа! Как же они боятся мирного законного протеста! Пока еще в ООН и Спортлото не обращались! Как Вы думаете, у них есть шанс вылечиться?
С уважением,
Павел

venq 04 сентября 2018 | 16:44

властное гавноедство принимает уже какие-то немыслимые серые формы. :D

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 августа Поздравить…

5 473 6 5043 29.08
Kпраздники, эхо москвы, общество, день рождения, события
Блоги

Вьетнам выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна В тот же день Вице-премьер, Министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь направил семье сенатора Джона Маккейна телеграмму соболезнования и сделал запись в траурной книге в Посольстве США в Ханое…

5 167 6 19099 30.08
Kмаккейн, сша, политика, общество, события
Новости

Фильм «Матильда» просят приравнять к порнографии, удалить из интернета и уничтожить все физические носители с картиной С соответствующим иском в Октябрьский райсуд Петербурга обратился меценат из Екатеринбурга…

5 47 6 5471
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Тревожные вести из Ливии Кощунственно и цинично звучат «призывы» из Вашингтона, Лондона, Парижа и Рима «немедленно отказаться от применения силы». Видимо, в этих странах давно забыли, что именно они являются авторами ливийской национальной трагедии…

5 61 6 7444 03.09
Kливия, конфликты, политика, мнения
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Карандаш В переводе с татарского языка «кара» значит черный, а «таш» переводится как «камень». К слову, известная дворянская фамилия образован от старинного тюркского имени «Дашкай», в переводе означает каменный…

5 48 6 6644 03.09
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

+ Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Предлагаю ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения…

5 538 6 79172 29.08
8читать ;смотреть
Kпутин, пенсии, видео, мнения
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Хозяин Слово «хозяин» образовано от татарского слова «хуҗа» и русского суффикса ин…

5 53 6 8038 29.08
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

+ Моя Москва Моя Москва Сколько сомнений, сколько неуверенности было сначала: Полюбит ли меня Москва? Признает ли своим?...

5 65 6 9939 31.08
Kвыборы, политика, общество, видео
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Ну хорошо тебе без бога – ладно, но зачем при этом ненавидеть или презирать тех, для кого он есть…

5 89 6 13811 31.08
#слушать 01:46:47 8читать ;смотреть $скачать 24.4 МБ
Kобщество, видео, передачи
Блоги

Diletant.media история

«Стоять насмерть. За Волгой для нас земли нет!» Именно в эти страшные месяцы фашисты достигли самых дальних точек своего наступления. На юге они углубились на 10-15 км на территорию Грузии, и вот осень-зима 42-ого. Сталинград…

5 55 6 8771 01.09
Kвойны, история, дилетант, события
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер

Гражданами какой страны являются сепаратисты? ДНР? Я не знаю такой страны. Я знаю страну Украина…

5 72 6 12589 29.08
#слушать 42:33 8читать ;смотреть $скачать 9.7 МБ
Блоги

Кибердружина копирует мемы с ваших страниц в соцсетях и пишет заявления в полицию. Я в нее вступила Куратор увидел в некоторых постах призывы к «асоциальным и девиантным формам поведения»...

5 50 6 11745 28.08
Kинтернет, екатеринбург, расследования, события
Блоги

«Подобного рода «расследования» псевдо-борцов с коррупцией»... Заявление о «завышении цен на продовольствие», поставляемое в войска национальной гвардии РФ…

5 73 6 12182 31.08
Kнавальный, росгвардия, финансы, продовольствие, события
Блоги

Максим Шевченко журналист

+ Разорённая Россия. Гусь-Хрустальный Разорённая Россия. Гусь-Хрустальный «Моя пенсия — 8300, и я по помойкам собираю бутылки, прожиточный минимум добавляю»...

5 46 6 8073 11:42
Kрегионы, общество, видео, мнения
Блоги

Жанна Спитковская Предприниматель

Фитиль уже запален. Хемниц как символ уходящей эпохи. Меркелевская Германия на исходе Рядовой Мишель не понимает, почему он за неоплату налога на телевидение и радиовещание может попасть в тюрьму, а нелегальные мигранты по нескольку раз в день попадаясь на воровстве, ничем не рискуют…

5 52 6 9402 29.08
Kгермания, общество, демонстрации, мигранты, события
Блоги

Илья Кабанов редактор блога metkere.com

Как дружили Борис Ельцин и Билл Клинтон Ельцин постоянно набивает себе цену в глазах партнера, в частности, в какой-то момент изображает медведя. Медведя!..

5 29 6 5304 31.08
Kобщество, политика, история, мнения

Популярное за неделю

Новости

Токио выразило протест Москве из-за мероприятий, посвящённых годовщине окончания Второй Мировой войны «Усиление военного присутствия России на четырёх северных островах расходятся с позицией Японии. Подобное неприемлемо», — заявил журналистам секретарь кабинета министров правительства Ёсихидэ Суга…

5 20 6 32218
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это махровый уж прямо экстремизм эстремизмыч — клейма негде ставить. И Управление «Э» каждый раз поджимает хвост в этих случаях и, по сути дела оказывается прямым покровителем экстремизма…

5 110 6 163319 29.08
#слушать 49:46 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео
Голосование
Верите ли вы, что за «кокаиновым» делом стоят официальные российские лица?
5 52 6 16929 31.08
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Кремль близок к истерике, рейтинг Путина рухнет Народ действительно потерял доверие ко всем институтам власти и перешёл в режим жёсткого сбережения и калькулятора, считая, на сколько его на этот раз нахлобучили эти честные глаза…

5 414 6 366876 31.08
Kвласть, общество, пенсии, события
Блоги

+ На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка Эфир был посвящен погибшему руководителю так называемой ДНР…

5 208 6 182313 03.09
8читать ;смотреть
Kвидео, донецк, журналисты, тв, происшествия, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7233085
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3644090

Сегодня в эфире