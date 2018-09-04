Предупреждения о недопустимости вмешательства в выборы направили компании Google несколько российских ведомств
Предупреждения о недопустимости вмешательства в выборы направили американской компании Гугл сразу несколько российских ведомств — Центризбирком, Роскомнадзор, Генпрокуратура и Федеральная антимонопольная служба.
Речь идет о распространении призывов к участию в акциях 9 сентября. «Размещение в сети материалов, содержащих незаконную агитацию и политическую пропаганду недопустимо», — сказал член Центризбиркома Александр Клюкин.
9-го сентября акции против повышения пенсионного возраста планируют провести сторонники Алексея Навального. Московские власти отказались согласовать мероприятие.
Интернет регулярно используется зарубежными компаниями для того, чтобы влиять на политическую ситуацию в России – считает зам.главы Роскомнадзора Вадим Субботин.
В то же время в Роскомнадзоре подчеркивают, что о блокировке Youtube речи не идет.
В Google заявили, что компания рассматривает все обращения от государственных органов, но комментариев не будет.
Комментарии12
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oksana63 04 сентября 2018 | 16:04
Почему нет откликов?
alladinov 04 сентября 2018 | 16:11
Во! Давно пора! А еще надо запретить Гугле размещать развлекательную информацию в Страстную пятницу, потому что это невгребенно оскорбляет чуйства верующих. И ваще следует запретить нах все кулинарные рецепты блюд из свинины, потому что это может оскорбить исповедующих иные религии. И фильм "Матильда" и ссылки на него запретить! Ура, товарищи! Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Мир, труд, май! Аааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vezdehod 04 сентября 2018 | 16:16
О каких выборах идёт речь - разве в России они есть?
alladinov 04 сентября 2018 | 16:24
«направили американской компании Гугл сразу несколько российских ведомств — Центризбирком, Роскомнадзор, Генпрокуратура и Федеральная антимонопольная служба.»
Даже чисто теоретически нельзя предположить, что такой тупой бред мог одновременно родиться сразу в четырех, пусть не самых порядочных, конторах. Значит, им, голубям сизокрылым, была сверху дадена ко(пардон)манда, которую они живенько начали выполнять. А коли так, то какой смысл говорить о четырех конторах-инициаторах бреда? Их могло быть и сто, и тыща, и миллион. Вот только бред от этого бредом быть не перестал бы, не так ли?
dzed_barukh_buza 04 сентября 2018 | 16:31
alladinov: тут до нас слух дошол что на рф ютуб не работает...
korikov 04 сентября 2018 | 16:35
alladinov:
Американская прокуратура допрашивала главу Фейсбука из-за вмешательства России в выборы в США. Основанием для этого были КОММЕНТАРИИ в поддержку Трампа в соцсети.
Какие же вы обдолбаные лицемеры. Вы украли - это нормально, у вас украли - это преступление.
democ 04 сентября 2018 | 16:07
Молодца Клюкин! И где он увидел "незаконность"? И вообще, иностранные кампании организовывают митинги протестов 9сентября в России?! Просто идиот!
ddolly 04 сентября 2018 | 16:11
Как можно вмешаться в выборы, которых в Роccии давно нет? ))))
platonnekafrin 04 сентября 2018 | 16:13
По щелчку пишут или по наитию? А может, это сердца зов? А может и не зов, а бег - в мешках на голове наперегонки?
arkadiy48 04 сентября 2018 | 16:33
а причем здесь антимонопольная служба? Разрушает монополию брехливых СМИ.на гос дотациях,это да.
pavelgen Павел Гендельман 04 сентября 2018 | 16:35
Уважаемые господа! Как же они боятся мирного законного протеста! Пока еще в ООН и Спортлото не обращались! Как Вы думаете, у них есть шанс вылечиться?
С уважением,
Павел
venq 04 сентября 2018 | 16:44
властное гавноедство принимает уже какие-то немыслимые серые формы. :D