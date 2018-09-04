Предупреждения о недопустимости вмешательства в выборы направили компании Google несколько российских ведомств

Предупреждения о недопустимости вмешательства в выборы направили американской компании Гугл сразу несколько российских ведомств — Центризбирком, Роскомнадзор, Генпрокуратура и Федеральная антимонопольная служба.

Речь идет о распространении призывов к участию в акциях 9 сентября. «Размещение в сети материалов, содержащих незаконную агитацию и политическую пропаганду недопустимо», — сказал член Центризбиркома Александр Клюкин.

9-го сентября акции против повышения пенсионного возраста планируют провести сторонники Алексея Навального. Московские власти отказались согласовать мероприятие.

Интернет регулярно используется зарубежными компаниями для того, чтобы влиять на политическую ситуацию в России – считает зам.главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

В то же время в Роскомнадзоре подчеркивают, что о блокировке Youtube речи не идет.

В Google заявили, что компания рассматривает все обращения от государственных органов, но комментариев не будет.