Алмазодобывающая компания АлРоса представит на выставке в Гонконге в сентябре 250 крупных цветных бриллиантов

В том числе, уникальный бриллиант сиреневого цвета, размером более 11 карат. По заявлению компании, работа над коллекцией заняла больше года. Публике будут представлены образцы так называемой «русской огранки». Камни, представленные на выставке, будут проданы на аукционе цветных бриллиантов АлРосы.