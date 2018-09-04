Алмазодобывающая компания АлРоса представит на выставке в Гонконге в сентябре 250 крупных цветных бриллиантов
В том числе, уникальный бриллиант сиреневого цвета, размером более 11 карат. По заявлению компании, работа над коллекцией заняла больше года. Публике будут представлены образцы так называемой «русской огранки». Камни, представленные на выставке, будут проданы на аукционе цветных бриллиантов АлРосы.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
glotov 04 сентября 2018 | 15:49
В каратах размер не измеряют.
perectukin 04 сентября 2018 | 16:14
glotov:
Русские алмазы измеряют
danko1 04 сентября 2018 | 16:28
perectukin: Что-то я уже в детках ворья запуталась: АлРос сынку Патрушева или сынку Иванова подарили?
vasyakirin 04 сентября 2018 | 15:52
Вряд ли это разумное решение....
Избавиться от вечных ценностей и купить рокфеллеровские бумажки..
Хотя может это плата за снятие санкций, или откуп на ведение Россией воин....
neon001 04 сентября 2018 | 16:00
как тебе такое илон маск(с)
old44 04 сентября 2018 | 16:03
это те , которые в якутии экологическую катастрофу устроили ?
perectukin 04 сентября 2018 | 16:08
Вова делает ноги ?
Бриллианты для мирового пролетариата пошли на свой карман ?
andy66 04 сентября 2018 | 16:29
началась распродажа активов Гохрана?
rampa 04 сентября 2018 | 16:32
ну вот и деньги на пенсии нашлись ))