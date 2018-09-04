Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался в неуплате налогов в Испании на сумму более трех миллионов евро
Тренер скрывал свои доходы от властей в 2011-2012 годах, когда работал в мадридском «Реале», сообщает издание El Mundo со ссылкой на информированные источники.
Моуринью заключил сделку со следствием – он, скорее всего, получит год условно.
В июне этого года двухлетний условный срок за неуплату налогов в Испании получил Криштиану Роналду. Футболисту пришлось выплатить крупный штраф. Ранее по аналогичным обвинениям к 21 месяца условно был приговорен нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
Комментарии3
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neon001 04 сентября 2018 | 15:56
срочно за мордовским паспортом!
ukov 04 сентября 2018 | 16:07
neon001:
срочно за мордовским паспортом!
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в Мордовии есть не только паспорта,
но и "Дубравлаг!"
hiryrg 04 сентября 2018 | 16:31
Гад! Так и знал, что он это делал. Слащавая, высокомерная рожа. Судить тебя надо за неуплату налогов!