Взрывное устройство обнаружено и обезврежено недалеко от посольства США в Каире, — сообщают информационные агентства. По некоторым данным, в ряде районов египетской столицы введены повышенные меры безопасности.

В то же время телеканал Аль-Арабия передает, что задержан мужчина, пытавшийся бросить взрывное устройство в сторону американского посольства. Других подробностей пока нет.