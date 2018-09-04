Взрывное устройство обнаружено и обезврежено недалеко от посольства США в Каире
Взрывное устройство обнаружено и обезврежено недалеко от посольства США в Каире, — сообщают информационные агентства. По некоторым данным, в ряде районов египетской столицы введены повышенные меры безопасности.
В то же время телеканал Аль-Арабия передает, что задержан мужчина, пытавшийся бросить взрывное устройство в сторону американского посольства. Других подробностей пока нет.
Комментарии2
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permsky_valenok 04 сентября 2018 | 15:53
Длинная рука Москвы. Операцией руководил лично Путин. Даже если это не так, главное - как это воспринимается.
motooppic 04 сентября 2018 | 16:11
задрожим от демократического негодования и срочно все ломанемся на оппозиционный митинг протеста. наших старших товарищей и идейных руководителей обижают. Не дадим в обиду наших зарубежных спонсоров!