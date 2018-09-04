Российский Союз промышленников и предпринимателей предложил снизить взносы в ПФР для лиц предпенсионного возраста
Российский Союз промышленников и предпринимателей предложил снизить страховые взносы в Пенсионный фонд для лиц предпенсионного возраста в полтора-два раза. Об этом заявил глава РСПП Александр Шохин. Он также раскритиковал предложение об уголовной ответственности для работодателей за увольнение людей предпенсионного возраста: «Своих мест будут лишаться работники, не достигшие этого возраста», — считает Шохин.
Комментарии4
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oldpartizan 04 сентября 2018 | 15:44
ага, щщазз, а мосты на что строить?
cromwel 04 сентября 2018 | 15:58
В этой стране никто ничего снижать не будет. У власти из оскала ничего не вырвать
valia47 04 сентября 2018 | 16:00
Проститутки. Экономика такова, что люди предпенсионного возраста не нужны, а пенсионный возраст повышают. Единственный выход- это отставка правительства, которое довело экономику до такого состояния.
omskgregory 04 сентября 2018 | 16:10
А пенсионеры-ИПешники почему должны платить?