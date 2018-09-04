Российский Союз промышленников и предпринимателей предложил снизить взносы в ПФР для лиц предпенсионного возраста

Российский Союз промышленников и предпринимателей предложил снизить страховые взносы в Пенсионный фонд для лиц предпенсионного возраста в полтора-два раза. Об этом заявил глава РСПП Александр Шохин. Он также раскритиковал предложение об уголовной ответственности для работодателей за увольнение людей предпенсионного возраста: «Своих мест будут лишаться работники, не достигшие этого возраста», — считает Шохин.