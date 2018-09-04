Туроператор Натали-Турс объявил о прекращении деятельности с сегодняшнего дня в связи с исключением из федерального реестра туроператоров. Своим клиентам компания рекомендует обращаться за выплатами в Ингосстрах.

Натали-Турс одна из старейших туристических компаний России. Она работала на рынке 26 лет. Компания аннулировала около 12 тысяч туров, пострадало почти 30 тысяч туристов.