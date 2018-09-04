Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил ввести лицензии для видеоблогеров
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил ввести лицензии для видеоблогеров, чтобы «бороться с фейковыми новостями». Об этом он заявил «Интерфаксу».
Соловьев также выступил за регулирование интернета, но подчеркнул, что Россия не может уподобляться Китаю. По его мнению, договариваться о правилах поведения в интернете нужно «очень осторожно».
Большинство видеоблогеров не занимаются журналистикой, они создают совершенно другой контент, — об этом в интервью «Эху» рассказал видеоблогер Денис Чужой.
Блогер добавил, что лицензирование вызывает только вопросы и недоумения.
Комментарии15
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zloy_sok 04 сентября 2018 | 15:11
Так для блогеров уже вводили регистрацию, и прочую ересь и не работало и вот опять... Здравствуй грабли!
tvitov66 04 сентября 2018 | 15:17
zloy_sok: предвосхищаю сколько добрых и патриотических слов выльется скоро в ютюб (гугл), как укрепит сие доброе слово нашу сверхдержаву и её сверхдержавную власть #такпобедим
danko_dirka 04 сентября 2018 | 15:23
tvitov66: и лицензию на бабку данко1 из маями.
oldpartizan 04 сентября 2018 | 15:50
пропагандон конкуренции убоялся?
perectukin 04 сентября 2018 | 15:12
Ну этот жополиз даже Яровую переплюнул.
И вообще вход в интернет без разрешения Путина запретить, пусть все зарегистрируются и ждут личного благословения.
clandestino 04 сентября 2018 | 15:15
Лучше бы этот производитель помёта потребовал лицензирования штопаных пропагандонов. А то уж больно велика конкуренция. Деньги-то платят немалые.
dr_nemos 04 сентября 2018 | 15:15
мечет помет безостановочно....
stichirichi 04 сентября 2018 | 15:23
Всё он знает почему и зачем говорит и делает...
Эх Володя, Володя...сука ты!
iakov 04 сентября 2018 | 15:24
Всех лицензировать,
оставить одного говнюка-соловьева - позор нации.
shalunok 04 сентября 2018 | 15:33
Куда ни кинь, что ни глава, то ж***
motooppic 04 сентября 2018 | 15:35
все правильно. лучше бы, конечно, их ловить и на обязательные работы отправлять года на три или пять. И тогда пизд**олов и придурков в интернете сразу меньше станет и демократия восторжествует!
foma55 04 сентября 2018 | 15:45
А судьи кто?!
zhrv 04 сентября 2018 | 15:58
- "Владимир Соловьев предложил ввести лицензии для видеоблогеров"
Следующий шаг - представлять свои блоги на худсовет, перед выпуском, да и вообще, получать новости и задания на свой "продукт" у Соловьева?
old44 04 сентября 2018 | 16:05
не больше трёх блогов в одни руки !
cromwel 04 сентября 2018 | 16:06
Очередной высер соловьиного помета. Надеюсь что против ветра.