Фильм «Матильда» просят приравнять к порнографии, удалить из интернета и уничтожить все физические носители с картиной
С соответствующим иском в Октябрьский райсуд Петербурга обратился меценат из Екатеринбурга.
Уничтожить все копии и взыскать со студии «РОК» миллион рублей требует уроженец Урала Руслан Алиев. Он считает историю, описанную в фильме, оскорблением не только Николая Второго, но и себя лично. Екатеринбуржец в своём иске ссылается на статью гражданского кодекса о защите чести, достоинства и репутации человека после смерти. Также к заявлению он приложил заключения лингвиста, историка, психолога и искусствоведа.
Фильм «Матильда» вышел на экраны в октябре 2017-го. Из-за картины в обществе разгорелся конфликт. В частности, были попытки запретить фильм за оскорбление чувств верующих. А представители организации «Христианское государство — Святая Русь» рассылали угрозы создателям фильма и кинопрокатчикам. Также представители этого движения поджигали автомобили у офиса адвоката режиссёра Алексея Учителя.
Руслан Алиев из Екатеринбурга не в первый раз выступает против фильма «Матильда». Ранее он снял фильм «Ложь Матильды», в котором, по словам автора, развеиваются мифы о Николае Втором. Примечательно, что автор работал над картиной под именем Сергей, которое он получил при крещении.
Комментарии2
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vla7815 04 сентября 2018 | 15:08
После того, как путин довел страну до международного, экономического и политического дефолта какие у него будут честь, достоинство и репутация после смерти ?????
bozk 04 сентября 2018 | 15:10
И в пещеры, все в пещеры!