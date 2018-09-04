Фильм «Матильда» просят приравнять к порнографии, удалить из интернета и уничтожить все физические носители с картиной

С соответствующим иском в Октябрьский райсуд Петербурга обратился меценат из Екатеринбурга.

Уничтожить все копии и взыскать со студии «РОК» миллион рублей требует уроженец Урала Руслан Алиев. Он считает историю, описанную в фильме, оскорблением не только Николая Второго, но и себя лично. Екатеринбуржец в своём иске ссылается на статью гражданского кодекса о защите чести, достоинства и репутации человека после смерти. Также к заявлению он приложил заключения лингвиста, историка, психолога и искусствоведа.

Фильм «Матильда» вышел на экраны в октябре 2017-го. Из-за картины в обществе разгорелся конфликт. В частности, были попытки запретить фильм за оскорбление чувств верующих. А представители организации «Христианское государство — Святая Русь» рассылали угрозы создателям фильма и кинопрокатчикам. Также представители этого движения поджигали автомобили у офиса адвоката режиссёра Алексея Учителя.

Руслан Алиев из Екатеринбурга не в первый раз выступает против фильма «Матильда». Ранее он снял фильм «Ложь Матильды», в котором, по словам автора, развеиваются мифы о Николае Втором. Примечательно, что автор работал над картиной под именем Сергей, которое он получил при крещении.