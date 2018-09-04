Президиум Мосгорсуда отправил на пересмотр жалобу защиты на арест двух фигуранток дела «Нового величия» Анны Павликовой и Марии Дубовик — девушки обвиняются в создании экстремистского сообщества.

Выбранную меру пресечения – домашний арест – суд отменять не стал. Анна Павликова на заседании не присутствовала. По словам адвокатов, состояние их подзащитной заметно ухудшилось. Всего по делу «Нового величия» проходят 10 человек.

Ранее Павликова пообещала обратиться в Европейский суд по правам человека, если решение об аресте не будет отменено.