Российские власти предупредили Google о недопустимости вмешательства в выборы

Американская корпорация получила предостережение из-за информации о митингах против пенсионной реформы в единый день голосования.

Центризбирком обратился к Google из-за роликов Алексея Навального в YouTube. Политик распространял информацию о всероссийских акциях против повышения пенсионного возраста. Митинги должны пройти в единый день голосования 9 сентября, однако в письме ЦИК главе компании Ларри Пейджу сказано, что политические мероприятия в этот день незаконны. Одновременно схожее предупреждение американской компании отправил Роскомнадзор. В ведомстве отметили, что если интернет-гигант не отреагирует на сообщение, то российские власти расценят это как вмешательство во внутренние дела страны. Также свои письма написала Федеральная антимонопольная служба и прокуратура.

Сообщается, что о выдвинутых к Google претензиях известно компаниям Facebook и Twitter. В Роскомнадзоре выразили надежду, что социальные сети «среагируют должным образом».

Как рассказали в Google агентству ТАСС, корпорация рассматривает все обоснованные обращения от государственных органов, но не комментирует отдельные ситуации.