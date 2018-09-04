Пострадавшие клиенты «Натали Турс» могут обратиться в Ингосстрах за компенсацией

Пострадавшие клиенты туроператора «Натали Турс», который был исключен из реестра, могут обратиться в Ингосстрах за компенсацией. Об том сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Из-за невыполнения «Натали Турс» своих обязанностей перед туристами запущен механизм компенсаций стоимости туров за счет финансовых гарантий туроператора. Теперь клиенты могут обращаться в страховую компанию Ингосстрах, которая обеспечивает эти гарантии, и подавать документы на возмещение стоимости несостоявшихся туров», — рассказала она.

Вместе с тем Тюрина отметила, что финансовых гарантий «Натали Турс» может не хватить на выплату компенсаций.

«Выплачивать компенсации можно только из фингарантий того туроператора, который указан в договоре у туриста. Проблема в том, что из трех юридических лиц, которые находились в реестре туроператоров, практически все проданные туры были оформлены на одного оператора. Суммы, составляющей фингарантию компании, недостаточно для возмещения стоимости 10 тысяч аннулированных туров», — пояснила Тюрина.



Как сообщалось, Ростуризм исключил «Натали Турс» из реестра туроператоров. Такое решение было принято в связи с тем, что компания объявила об аннулировании всех своих туров с 4 июля.