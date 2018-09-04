Пострадавшие клиенты «Натали Турс» могут обратиться в Ингосстрах за компенсацией
Пострадавшие клиенты туроператора «Натали Турс», который был исключен из реестра, могут обратиться в Ингосстрах за компенсацией. Об том сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
«Из-за невыполнения «Натали Турс» своих обязанностей перед туристами запущен механизм компенсаций стоимости туров за счет финансовых гарантий туроператора. Теперь клиенты могут обращаться в страховую компанию Ингосстрах, которая обеспечивает эти гарантии, и подавать документы на возмещение стоимости несостоявшихся туров», — рассказала она.
Вместе с тем Тюрина отметила, что финансовых гарантий «Натали Турс» может не хватить на выплату компенсаций.
«Выплачивать компенсации можно только из фингарантий того туроператора, который указан в договоре у туриста. Проблема в том, что из трех юридических лиц, которые находились в реестре туроператоров, практически все проданные туры были оформлены на одного оператора. Суммы, составляющей фингарантию компании, недостаточно для возмещения стоимости 10 тысяч аннулированных туров», — пояснила Тюрина.
Как сообщалось, Ростуризм исключил «Натали Турс» из реестра туроператоров. Такое решение было принято в связи с тем, что компания объявила об аннулировании всех своих туров с 4 июля.
Комментарии1
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perectukin 04 сентября 2018 | 15:05
Лихо закручен сюжет ....
Короче ничего не застраховано, денежки как обычно собрали с населения и послали всех подальше.
Замечательно, народ покупает - продавцы продают, а денежки тю-тю в карманах хозяев остались. А карманы давно уже во Франции или в Штатах отдыхают.