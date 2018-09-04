Двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова подозревают в употреблении допинга

Спортсмен рассказал РИА, что получил уведомление от Международного союза биатлонистов о том, что начато расследование.

По словам Устюгова, доказательства нарушения антидопинговых правил основаны на обвинениях Григория Родченкова. Устюгов подчеркнул, что намерен отстаивать свою невиновность. Он утверждает, что за всю его спортивную карьеру все допинг-тесты были отрицательными.