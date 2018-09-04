Двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова подозревают в употреблении допинга
Спортсмен рассказал РИА, что получил уведомление от Международного союза биатлонистов о том, что начато расследование.
По словам Устюгова, доказательства нарушения антидопинговых правил основаны на обвинениях Григория Родченкова. Устюгов подчеркнул, что намерен отстаивать свою невиновность. Он утверждает, что за всю его спортивную карьеру все допинг-тесты были отрицательными.
Комментарии3
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jetsam 04 сентября 2018 | 14:52
рф, биатлон, допинг, подозрение.
одно слово из 4х - явно лишнее/неверное.
конкурс: с трех попыток угадать, какое лишнее...
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@Устюгов подчеркнул, что намерен отстаивать свою невиновность. Он утверждает, что за всю его спортивную карьеру все допинг-тесты были отрицательными. @
"допинга, практически, я не употреблял.."(с)Пехтин
kindman_a 04 сентября 2018 | 14:57
"...Он утверждает, что за всю его спортивную карьеру все допинг-тесты были отрицательными..."
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Вот он, "олимпиец" - не говорит ведь, трепло, что не употреблял, а козыряет тем - что ни разу не попался.
Тьфу...
fig_vvam 04 сентября 2018 | 15:03
Двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова подозревают в употреблении допинга на основании данных проверки старых проб.
В апреле французская газета Le Monde сообщила о возбуждении дела против Евгения Устюгова. Упоминалось, что ему вменяют в вину подозрительные данные биопаспорта
Ситуация давняя, подозрения были давно, но Устюгов и его врачи говорили, что это его природные показатели.
А вот сейчас ... да появились данные базы вывезенной Родченковым.