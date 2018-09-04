РЖД предлагает к 2025 году создать в Москве Объединенный Южный вокзал, на который будут приходить все поезда южного направления, — сообщает РБК

Как ожидается, Южный вокзал появится на базе Павелецкого. Для этого необходимо электрифицировать два участка путей к югу от Москвы. На это потребуется сто миллиардов рублей.