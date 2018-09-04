РЖД предлагает к 2025 году создать в Москве Объединенный Южный вокзал
РЖД предлагает к 2025 году создать в Москве Объединенный Южный вокзал, на который будут приходить все поезда южного направления, — сообщает РБК
Как ожидается, Южный вокзал появится на базе Павелецкого. Для этого необходимо электрифицировать два участка путей к югу от Москвы. На это потребуется сто миллиардов рублей.
Комментарии10
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ss2020 04 сентября 2018 | 14:42
хрень....!!!)
kindman_a 04 сентября 2018 | 14:55
В РЖД совсем офуели от безнаказанности...
danko1 04 сентября 2018 | 14:57
ss2020: Но кто-то на этой хрени, как и на множестве подобны, хорошо попилит.
А на пенсии и что-то хорошее с такой властью денег никогда не будет.
Да и что они думают со старыми вокзалами делать, создавая толкучку в одном месте?
Даже метро не потянет увеличенный пассажиропоток.
curhatuy6 04 сентября 2018 | 14:44
Это ж сколько деньги намоют???!!! Конкурентный проект - соединить Шереметьево с Домодедово подземным тоннелем:)))
perectukin 04 сентября 2018 | 14:50
curhatuy6:
Конкурентный проект объеденить Казанский и Ленинградский вокзалы.
Тверскую перекопать, на Комсомольскую площадь вывести ж.д. вагоны и пустить их по кругу.
perectukin 04 сентября 2018 | 14:44
Опять 100 миллиардов ...
Да когда же вы наворуетесь ?
А с Павелецкого вокзала наверное самолеты или ракеты будут отправлять ...
sim202_ 04 сентября 2018 | 14:49
Туда-сюда...
Трильёнчик и капнет!
Првет пенсам и допенсам!
rash 04 сентября 2018 | 14:49
Я думаю переплюнут питерский стадион, только от бакланов беречься надо, а то налетят и склюют провода.
lion64__2 04 сентября 2018 | 14:50
Дешевле будет закупить мыло и верёвку, а потом привести в исполнение приговор казнокрадам.
sergeismirnov 04 сентября 2018 | 14:59
Налогоплательщик! К тебе обращается РЖД! Срочно скинуться! В РЖД немого поиздержались, неудобно перед пацанами!