Производитель банкоматов, компания NCR предупредила банки о массовом вбросе фальшивых пятитысячных банкнот
Производитель банкоматов, компания NCR предупредила банки о массовом вбросе фальшивых пятитысячных банкнот, — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников двух крупных банков.
Проблема затронула банкоматы со старыми устройствами для проверки купюр. Эти банкоматы не принимают 5-тысячные банкноты. Банкиры пока не могут оценить нанесенный ущерб. По некоторым данным, речь может идти о нескольких миллионах рублей.
Комментарии2
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tvitov66 04 сентября 2018 | 14:38
Наши высокодуховные граждане научились печатать деньги в обход либерального и подконтрольного США ЦБ РФ - это ПРОРЫВ!
georgsemen 04 сентября 2018 | 15:07
Всёпрально! Не могут убогие омериканские банкоматы справиться с российскими высокодуховными пятирублевками, изготавливаемые скрепоносными и высокодуховными россиянами на убогих омериканские ксероксах!