Производитель банкоматов, компания NCR предупредила банки о массовом вбросе фальшивых пятитысячных банкнот, — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников двух крупных банков.



Проблема затронула банкоматы со старыми устройствами для проверки купюр. Эти банкоматы не принимают 5-тысячные банкноты. Банкиры пока не могут оценить нанесенный ущерб. По некоторым данным, речь может идти о нескольких миллионах рублей.