Главное Военно-политическое управление, созданное в Министерстве обороны, займется пропагандой и работой со СМИ

Главное Военно-политическое управление, созданное в Министерстве обороны, займется пропагандой, работой со СМИ, а также предупреждением экстремизма и наркомании в Вооруженных силах. Это следует из проекта положения о новой структуре, которое в ближайшее время должен утвердить Сергей Шойгу, — пишет РБК.

По сведениям издания, идея вернуть идеологию в армию принадлежит лично министру обороны. В частности, управление возьмет под контроль телеканал «Звезда» и газету «Красная звезда» и займется выпуском пропагандистских фильмов и видеоматериалов.