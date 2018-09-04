Главное Военно-политическое управление, созданное в Министерстве обороны, займется пропагандой и работой со СМИ
Главное Военно-политическое управление, созданное в Министерстве обороны, займется пропагандой, работой со СМИ, а также предупреждением экстремизма и наркомании в Вооруженных силах. Это следует из проекта положения о новой структуре, которое в ближайшее время должен утвердить Сергей Шойгу, — пишет РБК.
По сведениям издания, идея вернуть идеологию в армию принадлежит лично министру обороны. В частности, управление возьмет под контроль телеканал «Звезда» и газету «Красная звезда» и займется выпуском пропагандистских фильмов и видеоматериалов.
Комментарии6
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post_v 04 сентября 2018 | 14:35
"Так что ваше благородие, враг внутренний есть - бунтовщики, стюденты, конокрады, жиды и поляки!»
("Поединок", русский писатель Куприн, 1905 год)
kindman_a 04 сентября 2018 | 14:36
ГПУ, оно и в 21-ом веке - ГПУ.
ajsenev 04 сентября 2018 | 14:45
Поток тухлой лапши, направляемый на неокрепшие уши наших солдат, многократно возрастет.
post_v 04 сентября 2018 | 14:47
ajsenev:
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да еще и селфи солдатикам хотят запретить
а как же дембельский альбом?
ужос....
zztop1960 04 сентября 2018 | 14:59
О ! Френцам Клинцевичам работа нашлась , опять политзанятия, политруки и т.д.
tvitov66 04 сентября 2018 | 15:09
zztop1960: интересно, а как они заставят пипл эту всю свою хрень схавать?