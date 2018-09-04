Верховный суд Греции постановил выдать в Россию Александра Винника, обвиняемого в мошенничестве в сфере компьютерной информации. Сегодня же судьи рассмотрят запрос о выдаче Винника Франции. Окончательное решение должен принять министр юстиции Греции.

Выдачи россиянина добиваются и США, где Винника подозревают в причастности к отмыванию более четырех миллиардов долларов на бирже криптовалюты.