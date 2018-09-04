Верховный суд Греции постановил выдать в Россию Александра Винника
Верховный суд Греции постановил выдать в Россию Александра Винника, обвиняемого в мошенничестве в сфере компьютерной информации. Сегодня же судьи рассмотрят запрос о выдаче Винника Франции. Окончательное решение должен принять министр юстиции Греции.
Выдачи россиянина добиваются и США, где Винника подозревают в причастности к отмыванию более четырех миллиардов долларов на бирже криптовалюты.
Комментарии1
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neon999 04 сентября 2018 | 14:56
То, что Греция считает, судя по всему, Россию нормальным государством со вменяемым правосудием ее не красит. Как вообще можно додуматься кого-то выдавать в этот Мордор ?