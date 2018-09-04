Несколько российских ведомств направили предупреждения компании Гугл о недопустимости нарушения законодательства

Несколько российских ведомств — Генпрокуратура, Антимонопольная служба, Центризбирком и Роскомнадзор направили предупреждения компании Гугл о недопустимости нарушения российского законодательства о выборах.

Роскомнадзор будет наблюдать за развитием ситуации и реакции Гугл на выдвинутые претензии. О блокировке Ютьюба речь не идет, — сказал «Интерфаксу» зам.главы ведомства Вадим Субботин. По его словам, Роскомнадзор предупредил иностранные компании, в том числе Гугл, о недопустимости предоставления своих ресурсов для незаконной деятельности на территории Российской Федерации.

По данным Роскомнадзора, сейчас через Ютьюб распространяются десятки роликов Алексея Навального и его региональных штабов с призывами прийти 9 сентября на акцию против повышения пенсионного возраста.