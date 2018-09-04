Несколько российских ведомств направили предупреждения компании Гугл о недопустимости нарушения законодательства
Несколько российских ведомств — Генпрокуратура, Антимонопольная служба, Центризбирком и Роскомнадзор направили предупреждения компании Гугл о недопустимости нарушения российского законодательства о выборах.
Роскомнадзор будет наблюдать за развитием ситуации и реакции Гугл на выдвинутые претензии. О блокировке Ютьюба речь не идет, — сказал «Интерфаксу» зам.главы ведомства Вадим Субботин. По его словам, Роскомнадзор предупредил иностранные компании, в том числе Гугл, о недопустимости предоставления своих ресурсов для незаконной деятельности на территории Российской Федерации.
По данным Роскомнадзора, сейчас через Ютьюб распространяются десятки роликов Алексея Навального и его региональных штабов с призывами прийти 9 сентября на акцию против повышения пенсионного возраста.
Комментарии10
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ss2020 04 сентября 2018 | 14:39
Клоун дядя вова переживает...!)))
tvitov66 04 сентября 2018 | 15:00
ss2020: Если Гугл возьмёт за образец толерантности и свободы слова RT, то не досидит на троне, а столько лет тюрьмы в 65лет точно не переживет
idruker 04 сентября 2018 | 14:43
Вот интересно, если сейчас представитель Гугла нарушит традиции и скажет совсем не бизнесс-корректно: "роскомнадзор, идите нахрен и не несите чушь собачью, мы предоставляем площадку, а уж как ею пользуются - это не наше дело" - небо обрушится? Кто то заклеймит Гугл позором за непрофессиональное поведение? Он потеряет своих подписчиков, поклонников, пользователей? РФ его закроет на своей территории?
timber_head 04 сентября 2018 | 14:51
idruker: Хорошо, если объяснять будут, а могут ведь просто послать...
ematveev 04 сентября 2018 | 15:05
idruker:
Для справки: Гугл этого еще ни разу не сказал.
Когда его оштрафовали пару лет назад на полмиллиона - помялся и заплатил.
Когда в прошлом году его заблокировали - выполнил требования Роскомнадзора буквально через пару часов.
А все почему? Потому что все эти гиганты "политически правильные", посылающие неугодных нахрен - только в головах братьев-либерастов. А на деле - это просто бизнес.
Вы реально полагаете, что в угоду мнению хомячков Гугл забъет на рынок России? Ага, конечно. Он тут на рекламе делает по полмиллиарда долл в год. Если вы готовы скинуться Гуглу, чтобы он ушел с гордо поднятой головой - он уйдет, да. Но вы ж не готовы, правда?
Так что ничего он не скажет... Ибо именно боится "... потерять своих подписчиков, поклонников, пользователей...".
vasya_von_smetankin 04 сентября 2018 | 14:51
Поведение троцкистской ячейки Гугла просто недопустимо!
Пусть берут пример с "Раша Тудей" и прочих "Спутников", учатся, так сказать свободе слова у лучших!
neon999 04 сентября 2018 | 14:52
А почему бы и Гуглу не направить предупреждение Генпрокуратуре о недопустимости
судебных преследований за лайки и репосты ? Поставить на вид Роскомнадзору за массовую бессмысленную блокировку всего чего ни попадя.
tvitov66 04 сентября 2018 | 15:02
neon999: потому что гуглу глубоко пофиг эта крысиная возня, он по капитализации давно обогнал все высокодуховные гос.компании супердержавы вместе взятые
sim202_ 04 сентября 2018 | 14:55
Мдя.
Говорят, скоро само Спортлото подтянется...
Вот это будет трындец для Гугля...
alshatrs 04 сентября 2018 | 15:01
А в чём нарушение законодательства? Ау роскомнадзор? Акция против повышения пенсионного возраста и выборы абсолютно разные и никак не связанные между собой. Вы что там съели?