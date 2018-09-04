Каждый 50-й кандидат в депутаты разных уровней имеет судимость

На эти данные обращает внимание РБК.

Стать народным избранником, пускай и на самом низком уровне сейчас пытаются более тысячи человек, осужденных по тем или иным статьям. Большинство из них говорят, что были судимы за кражи. На втором месте побои, затем причинение вреда здоровью. Наказывали кандидатов за нарушение дорожных правил, хулиганство и мошенничество, а кого-то даже за захват заложников, следует из данных ГАС «Выборы».

У выдвиженца от ЛДПР в одном из поселений Татарстана оказалось сразу девять судимостей. Среди представителей «Единой России» о проблемах с законом рассказал каждый сотый кандидат. У коммунистов судимые встречаются чаще, но это не должно отпугивать избирателей, уверен депутат от КПРФ Александр Ющенко:

— Что значит судим? По каким статьям судим? Когда осуждены были? В 90-е годы была ситуация своеобразная, люди многие были молодые, приходилось отстаивать свое честное имя, в том числе кулаками. С другой стороны, против представителей оппозиционных партий зачастую фабрикуются дела. Большевики тоже многие были в свое время судимы. Пытались судить Ленина, Сталина. Режим, который сегодня есть, будет делать все, чтобы на оппозиционных лидеров воздействовать через судебную систему.

По сравнению с прошлым годом доля судимых среди самовыдвиженцев выросла больше чем в полтора раза.

На выборах 9 сентября будут избраны около 4 тысяч региональных и муниципальных депутатов.