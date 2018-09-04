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14:00, 04 сентября 2018

Устюгов обвинил руководство Союза биатлонистов России в том, что его оставили без поддержки перед новыми обвинениями

Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов обвинил руководство Союза биатлонистов России в том, что они оставили его без поддержки перед новыми обвинениями со стороны международной федерации.

Устюгов получил уведомление от IBU. Против него и еще троих спортсменов, в числе которых олимпийская чемпионка Светлана Слепцова открыто новое расследование, причем сделано это накануне конгресса, на котором будет обсуждаться статус и будущее СБР. Устюгов назвал обвинения смешными, и пояснил, что они основаны на словах информатора Григория Родченкова. Евгению предписано дать ответ в течении двух недель. При этом он сказал, что Союз биатлонистов России отказал ему в помощи. Новый глава СБР Владимир Драчев ответил, что с Устюговым ведутся консультации, а конкретной помощи он не просил, поэтому непонятно, о какой именно идет речь – юридической, организационной или финансовой.

Между тем, Устюгов обратился к прежним руководителям СБР бизнесмену Александру Прохорову и менеджеру Сергею Кущенко. По его словам, сейчас ведутся консультации с квалифицированными западными юристами.

Конгресс Ай-Би-Ю, на котором будет обсуждаться статус российского биатлона открывается завтра в Хорватии.

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