Союз журналистов России предлагает ввести лицензии для видеоблогеров
Это рассматривается как одна из мер борьбы с недостоверными новостями, — сообщил «Интерфаксу» председатель Союза, Владимир Соловьев.
«Одна из главных проблем сейчас – это фейк-ньюз, если с этим не бороться, то через несколько лет весь мир захлестнет такая волна, что никто не сможет разобраться, где правда, а где ложь». По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается в нижней палате парламента.
Инициатива по лицензированию блогеров для борьбы с ложной информацией, работать не будет. Такое мнение «Эху» высказал популярный блогер Евгений BadComedian.
Евгений BadComedian также добавил, что проблема фейковых новостей существует, как и в российской журналистике, так и на Западе.
Комментарии2
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vasyakirin 04 сентября 2018 | 14:20
Пусть правдоискатели смотрят телевизор...., в чем проблема?
jamba 04 сентября 2018 | 14:27
Цель у кремлевской затеи простая! "Ящик" катастрофически проигрывает интернету! Народ смотрит неподконтрольных блогеров. А в "ящике" рейтинг Путина! Цель затеи, которая выпорхнула на прошлой неделе из кремлевского кабинета А.Громова (первый зам главы АП), ограничить интернет! Кремль очень напуган тем, что народ стал отлипать от "ящиков"))) Вот и все! А Вова и его СЖ , они так, просто "дурилка картонная" и все;)))