Союз журналистов России предлагает ввести лицензии для видеоблогеров

Это рассматривается как одна из мер борьбы с недостоверными новостями, — сообщил «Интерфаксу» председатель Союза, Владимир Соловьев.

«Одна из главных проблем сейчас – это фейк-ньюз, если с этим не бороться, то через несколько лет весь мир захлестнет такая волна, что никто не сможет разобраться, где правда, а где ложь». По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается в нижней палате парламента.

Инициатива по лицензированию блогеров для борьбы с ложной информацией, работать не будет. Такое мнение «Эху» высказал популярный блогер Евгений BadComedian.

Евгений BadComedian также добавил, что проблема фейковых новостей существует, как и в российской журналистике, так и на Западе.