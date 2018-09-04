Новое политуправление Министерства обороны займется пропагандой и борьбой с экстремизмом
Недавно созданная структура получит контроль над телеканалом «Звезда».
Военно-политическая пропаганда и работа с прессой – вот основные задачи новоиспеченного управления Минобороны. Это следует из проекта положения, о котором пишет РБК. Для агитации в Вооруженных силах под крыло новой структуры отдадут ведомственные СМИ. В том числе политуправление будет выделять субсидии телерадиокомпании «Звезда» и газете «Красная звезда». Еще одна задача, которую предстоит решить ГВПУ – поддержание дисциплины в армии: предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, экстремизма и наркомании.
Кроме того политуправление будет работать с «Юнармией» и ветеранскими организациями, возьмется за обеспечение войск учебно-методическими материалами и «техническими средствами воспитания» — фото и видеоаппаратурой.
Как пишет РБК со ссылкой на собеседника, близкого к Минобороны, идея вернуть идеологию в армию принадлежит главе ведомства Сергею Шойгу. Возглавил новую структуру заместитель министра Андрей Картаполов. В первой половине прошлого года он руководил российской группировкой войск в Сирии.
По словам замминистра ГВПУ будет сформировано до конца месяца.
Комментарии5
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tag188 04 сентября 2018 | 14:14
Было это уже все в советской армии. В итоге, СССР это всё не спасло. Даже больше, -- пропаганда в исполнении военных (отличающихся особым умом и сообразительностью) часто имела обратный эффект.
danko1 04 сентября 2018 | 14:20
tag188: Совсем одурели.
Политруков в армии всегда презирали, и в мирное время, и в военное.
ss2020 04 сентября 2018 | 14:27
как сказал генерал чарнота (м.ульянов - "бег" (булгаков): дело не штанах... и почему мне так грустно!??? мне не было так грустно даже тогда когда меня расстреливали....!!!)))
rissordzhemento 04 сентября 2018 | 14:34
И все политруки члены партии Единая Россия !?
alger 04 сентября 2018 | 14:42
а вы говорите бедная страна - а ей только долдоеб.... и дармоедов нехватает