Новое политуправление Министерства обороны займется пропагандой и борьбой с экстремизмом

Недавно созданная структура получит контроль над телеканалом «Звезда».

Военно-политическая пропаганда и работа с прессой – вот основные задачи новоиспеченного управления Минобороны. Это следует из проекта положения, о котором пишет РБК. Для агитации в Вооруженных силах под крыло новой структуры отдадут ведомственные СМИ. В том числе политуправление будет выделять субсидии телерадиокомпании «Звезда» и газете «Красная звезда». Еще одна задача, которую предстоит решить ГВПУ – поддержание дисциплины в армии: предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, экстремизма и наркомании.

Кроме того политуправление будет работать с «Юнармией» и ветеранскими организациями, возьмется за обеспечение войск учебно-методическими материалами и «техническими средствами воспитания» — фото и видеоаппаратурой.

Как пишет РБК со ссылкой на собеседника, близкого к Минобороны, идея вернуть идеологию в армию принадлежит главе ведомства Сергею Шойгу. Возглавил новую структуру заместитель министра Андрей Картаполов. В первой половине прошлого года он руководил российской группировкой войск в Сирии.

По словам замминистра ГВПУ будет сформировано до конца месяца.