Президиум Мосгорсуда отправил на пересмотр апелляционную жалобу адвокатов Анны Павликовой и Марии Дубовик на заключение подзащитных под стражу. Таким образом были частично удовлетворены кассационные жалобы защиты.

Адвокат Павликовой, Ольга Карлова сказала «Интерфаксу», что если решение о заключении ее подзащитной под стражу не будет отменено, они обратятся в ЕСПЧ.

Ранее защита Павликовой и дубовик просила прекратить уголовное дело из-за отсутствия состава преступления. Всего по делу «Нового величия» проходят 10 человек. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества.

Показания против участников организации дал штатный сотрудник ФСБ, который состоял в «Новом величии», писал устав этой организации и организовывал встречи.

Нельзя упускать из общественного внимания это дело, так как оно не закончено, а с родственниками обвиняемых работают провокаторы. Об этом в эфире «Эха» рассказала корреспондент издания Znak Екатерина Винокурова.

Винокурова добавила, что ещё четыре человека остаются под стражей по этому делу.