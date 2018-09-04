Из города на севере Крыма эвакуируют детей в санатории
Об этом объявил глава республики Сергей Аксёнов. 10 дней назад на химическом заводе произошёл выброс вредного вещества.
Власти Крыма объявили двухнедельные каникулы для школ и детских садов Армянска. Детей и подростков отправят в крымские санатории. Дошкольников эвакуируют с мамами. За счёт государства, сообщил Сергей Аксёнов. Глава полуострова также рассказал, что химзавод Крымский Титан по производству диоксида остановлен на две недели. Из-за превышения предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида. Здоровью и жизни жителей Армянска ничего не угрожает, уверяет Аксёнов. Люди в этом сомневаются.
В городских сообществах в соцсетях В контакте жалуются на то, что в Армянске нечем дышать и публикуют фотографии непонятной слизи и налёта на бельевых верёвках и металлических предметах. Говорят о проблемах со здоровьем: головная боль, кашель. Дети в респираторах, взрослые в масках. Жалобы и снимки появляются уже полторы недели. После ЧП на химпредприятии. «На протяжении 100 километров пути был жуткий запах брома, дымка, облака буро-розового цвета!», пишет пользователь с ником Владимир Юрьевич в сообществе Подслушано Армянск и публикует видео в подтверждение своих слов. В селе Перекоп едкий и резкий запах, который словами не передать, отмечают пользователи. Главный врач горбольницы Армянска утверждает: ситуация раздута и большого числа пострадавших от выброса вредного вещества у них нет. Но по городу расклеивают рекомендации, в которых Роспотребнадзор просит горожан быть меньше на открытом воздухе, использовать увлажнённые марлевые повязки.
Причиной загрязнения по данным исследований могли стать испарения заводского кислотонакопителя.
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 04 сентября 2018 | 14:11
После катастрофы в Чернобыле вообще говорили, что ничего страшного нет.
А молодая пара с ребенком в коляске, приехавшая на 1-ое мая в Киев, говорила на ЦТ, что никакой радиации не ощущает и всё прекрасно.
А если в Армянск пригласить Путина с Аксеновым отдохнуть несколько дней, то что они об обстановке там скажут?
pontifig 04 сентября 2018 | 14:26
danko1: они туда вместо себя Медведева отправят.А вот он точно скажет,что все хорошо,но вы держитесь
tvitov66 04 сентября 2018 | 14:30
Срочно завозите отдыхающих из Норильска, Дзержинска, Карабаш, Череповеца, Асбеста, Дальнегорска, Липецка, Новокузнецка, Ангарска, Магнитогорска и пр. победителей экологического топа - скажут только спасибо!
vla7815 04 сентября 2018 | 14:27
danko1: Из путина получился бы отличный прибор для измерения силы вреда для жизни человека - "путиновредометр " . Единица измерения - "антипут" . Те места куда бы он не поехал ни под каким видом - наиболее опасны и невозможны для жизни людей. Без предварительной обработки он этих мест отчаянно избегает.
kindman_a 04 сентября 2018 | 14:32
А вы еще и этот заводик делайте единственным поставщиком диоксида для госзакупок РФ - и через годик весь полуостров придется покрывать бетонным куполом, как Чернобыльскую АЭС.
Абсолютные идиоты.
tvitov66 04 сентября 2018 | 14:32
vla7815: Если всю супердержаву превратить в большой сортир, то мочить можно где угодно и кого хошЬ - верной дорогой идём!
andy66 04 сентября 2018 | 14:43
не нужно ронять бочки с ракетным топливом при разгрузке
seryj_wolk 04 сентября 2018 | 14:12
После аннексии Крыма рфия перешла ко второму этапу - его обсериванию.
snikkersnepper 04 сентября 2018 | 14:22
seryj_wolk:
2013
Генеральная прокуратура Украины требует от ЧАО «Крымский Титан» возместить государству 3,6 млн грн за загрязнение атмосферного воздуха.
2012
Управление статистики в Крыму сообщало, что почти половина всех выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу от стационарных источников в Крыму приходится на завод «Крымский Титан» в Армянске (41,5% ). Армянск признан самым загрязнённым городом Крыма – 3,4 тыс тонн выбросов за первый квартал 2012 года.
2012
На территории основной промышленной площадки «Крымского Титана» насчитывается 290 стационарных источников выбросов загрязняющих веществ.
В Армянске отмечается превышение максимально-разовых предельно допустимых концентраций (ПДК) по пыли до 1,6 ПДК, по фтористому водороду до 2,9 ПДК, по аммиаку – 1,6 ПДК. В Красноперекопске отмечается превышение максимально-разовых ПДК по пыли до 1,4 ПДК, по диоксиду азота – до 2,2 ПДК, фтористому водороду – до 3,1 ПДК, по аммиаку – 2,65 ПДК, по окиси углерода – 1,6 ПДК.
А чего вы тогда не гавкали?
edyunia 04 сентября 2018 | 14:30
snikkersnepper: \\А чего вы тогда не гавкали?\\
Ты этот лай откуда скописпиздил?
tvitov66 04 сентября 2018 | 14:34
snikkersnepper: а сам не догадываешься? Тогда это была проблема самостийной Украины
pol_55 04 сентября 2018 | 15:09
snikkersnepper:Люди тогда не гавкали потому как при таких превышениях ПДК их просто не замечали(сам видишь был контроль),теперь люди просто воют как серые волки ,так опубликуй тепершний ПДК,ведь все познается в сравнении,и ваша серость догадается о причинах.
avp235 04 сентября 2018 | 14:28
seryj_wolk:
Поскольку химатака в Сирии сорвалась, а Воронеж далеко, решили бомбть Армянск.
vla7815 04 сентября 2018 | 14:32
seryj_wolk: Всё свернут на Украину, татар, турок, Византию.
noxepy_88 04 сентября 2018 | 14:13
Надеюсь, вредные производства тоже эвакуируют. Это ж надо додуматься, построить в курортной зоне такое!
oleg_kievlyanin 04 сентября 2018 | 14:15
noxepy_88: Армянск- это не курортная зона.
noxepy_88 04 сентября 2018 | 14:16
oleg_kievlyanin: ААааа, ну тогда ладно. Спасибо, прям камень с плеч!
edyunia 04 сентября 2018 | 14:21
noxepy_88: \\Спасибо, прям камень с плеч!\\
Ну, камни с неба и камни с плеч, они разными бывают.
oleg_kievlyanin 04 сентября 2018 | 14:17
Куда Горный глядел!
Почему недосмотрел, не бил тревогу? С чебуречниками и шалманщиками боролся как всегда?
sergo_25_26 04 сентября 2018 | 14:22
Любое производство попадая к русским становится вредным.
allasc 04 сентября 2018 | 14:36
sergo_25_26: да ладно если бы только вредным.... неуправляемым