Из города на севере Крыма эвакуируют детей в санатории

Об этом объявил глава республики Сергей Аксёнов. 10 дней назад на химическом заводе произошёл выброс вредного вещества.

Власти Крыма объявили двухнедельные каникулы для школ и детских садов Армянска. Детей и подростков отправят в крымские санатории. Дошкольников эвакуируют с мамами. За счёт государства, сообщил Сергей Аксёнов. Глава полуострова также рассказал, что химзавод Крымский Титан по производству диоксида остановлен на две недели. Из-за превышения предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида. Здоровью и жизни жителей Армянска ничего не угрожает, уверяет Аксёнов. Люди в этом сомневаются.

В городских сообществах в соцсетях В контакте жалуются на то, что в Армянске нечем дышать и публикуют фотографии непонятной слизи и налёта на бельевых верёвках и металлических предметах. Говорят о проблемах со здоровьем: головная боль, кашель. Дети в респираторах, взрослые в масках. Жалобы и снимки появляются уже полторы недели. После ЧП на химпредприятии. «На протяжении 100 километров пути был жуткий запах брома, дымка, облака буро-розового цвета!», пишет пользователь с ником Владимир Юрьевич в сообществе Подслушано Армянск и публикует видео в подтверждение своих слов. В селе Перекоп едкий и резкий запах, который словами не передать, отмечают пользователи. Главный врач горбольницы Армянска утверждает: ситуация раздута и большого числа пострадавших от выброса вредного вещества у них нет. Но по городу расклеивают рекомендации, в которых Роспотребнадзор просит горожан быть меньше на открытом воздухе, использовать увлажнённые марлевые повязки.

Причиной загрязнения по данным исследований могли стать испарения заводского кислотонакопителя.