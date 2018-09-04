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14:00, 04 сентября 2018

Из города на севере Крыма эвакуируют детей в санатории

Об этом объявил глава республики Сергей Аксёнов. 10 дней назад на химическом заводе произошёл выброс вредного вещества.

Власти Крыма объявили двухнедельные каникулы для школ и детских садов Армянска. Детей и подростков отправят в крымские санатории. Дошкольников эвакуируют с мамами. За счёт государства, сообщил Сергей Аксёнов. Глава полуострова также рассказал, что химзавод Крымский Титан по производству диоксида остановлен на две недели. Из-за превышения предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида. Здоровью и жизни жителей Армянска ничего не угрожает, уверяет Аксёнов. Люди в этом сомневаются.

В городских сообществах в соцсетях В контакте жалуются на то, что в Армянске нечем дышать и публикуют фотографии непонятной слизи и налёта на бельевых верёвках и металлических предметах. Говорят о проблемах со здоровьем: головная боль, кашель. Дети в респираторах, взрослые в масках. Жалобы и снимки появляются уже полторы недели. После ЧП на химпредприятии. «На протяжении 100 километров пути был жуткий запах брома, дымка, облака буро-розового цвета!», пишет пользователь с ником Владимир Юрьевич в сообществе Подслушано Армянск и публикует видео в подтверждение своих слов. В селе Перекоп едкий и резкий запах, который словами не передать, отмечают пользователи. Главный врач горбольницы Армянска утверждает: ситуация раздута и большого числа пострадавших от выброса вредного вещества у них нет. Но по городу расклеивают рекомендации, в которых Роспотребнадзор просит горожан быть меньше на открытом воздухе, использовать увлажнённые марлевые повязки.

Причиной загрязнения по данным исследований могли стать испарения заводского кислотонакопителя.

Комментарии

21

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danko1 04 сентября 2018 | 14:11

После катастрофы в Чернобыле вообще говорили, что ничего страшного нет.
А молодая пара с ребенком в коляске, приехавшая на 1-ое мая в Киев, говорила на ЦТ, что никакой радиации не ощущает и всё прекрасно.
А если в Армянск пригласить Путина с Аксеновым отдохнуть несколько дней, то что они об обстановке там скажут?

pontifig 04 сентября 2018 | 14:26

danko1: они туда вместо себя Медведева отправят.А вот он точно скажет,что все хорошо,но вы держитесь

tvitov66 04 сентября 2018 | 14:30

Срочно завозите отдыхающих из Норильска, Дзержинска, Карабаш, Череповеца, Асбеста, Дальнегорска, Липецка, Новокузнецка, Ангарска, Магнитогорска и пр. победителей экологического топа - скажут только спасибо!

vla7815 04 сентября 2018 | 14:27

danko1: Из путина получился бы отличный прибор для измерения силы вреда для жизни человека - "путиновредометр " . Единица измерения - "антипут" . Те места куда бы он не поехал ни под каким видом - наиболее опасны и невозможны для жизни людей. Без предварительной обработки он этих мест отчаянно избегает.

kindman_a 04 сентября 2018 | 14:32

А вы еще и этот заводик делайте единственным поставщиком диоксида для госзакупок РФ - и через годик весь полуостров придется покрывать бетонным куполом, как Чернобыльскую АЭС.
Абсолютные идиоты.

tvitov66 04 сентября 2018 | 14:32

vla7815: Если всю супердержаву превратить в большой сортир, то мочить можно где угодно и кого хошЬ - верной дорогой идём!

andy66 04 сентября 2018 | 14:43

не нужно ронять бочки с ракетным топливом при разгрузке

seryj_wolk 04 сентября 2018 | 14:12

После аннексии Крыма рфия перешла ко второму этапу - его обсериванию.

snikkersnepper 04 сентября 2018 | 14:22

seryj_wolk:

2013
Генеральная прокуратура Украины требует от ЧАО «Крымский Титан» возместить государству 3,6 млн грн за загрязнение атмосферного воздуха.

2012
Управление статистики в Крыму сообщало, что почти половина всех выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу от стационарных источников в Крыму приходится на завод «Крымский Титан» в Армянске (41,5% ). Армянск признан самым загрязнённым городом Крыма – 3,4 тыс тонн выбросов за первый квартал 2012 года.

2012
На территории основной промышленной площадки «Крымского Титана» насчитывается 290 стационарных источников выбросов загрязняющих веществ.
В Армянске отмечается превышение максимально-разовых предельно допустимых концентраций (ПДК) по пыли до 1,6 ПДК, по фтористому водороду до 2,9 ПДК, по аммиаку – 1,6 ПДК. В Красноперекопске отмечается превышение максимально-разовых ПДК по пыли до 1,4 ПДК, по диоксиду азота – до 2,2 ПДК, фтористому водороду – до 3,1 ПДК, по аммиаку – 2,65 ПДК, по окиси углерода – 1,6 ПДК.

А чего вы тогда не гавкали?

edyunia 04 сентября 2018 | 14:30

snikkersnepper: \\А чего вы тогда не гавкали?\\
Ты этот лай откуда скописпиздил?

tvitov66 04 сентября 2018 | 14:34

snikkersnepper: а сам не догадываешься? Тогда это была проблема самостийной Украины

pol_55 04 сентября 2018 | 15:09

snikkersnepper:Люди тогда не гавкали потому как при таких превышениях ПДК их просто не замечали(сам видишь был контроль),теперь люди просто воют как серые волки ,так опубликуй тепершний ПДК,ведь все познается в сравнении,и ваша серость догадается о причинах.

avp235 04 сентября 2018 | 14:28

seryj_wolk:
Поскольку химатака в Сирии сорвалась, а Воронеж далеко, решили бомбть Армянск.

vla7815 04 сентября 2018 | 14:32

seryj_wolk: Всё свернут на Украину, татар, турок, Византию.

noxepy_88 04 сентября 2018 | 14:13

Надеюсь, вредные производства тоже эвакуируют. Это ж надо додуматься, построить в курортной зоне такое!

oleg_kievlyanin 04 сентября 2018 | 14:15

noxepy_88: Армянск- это не курортная зона.

noxepy_88 04 сентября 2018 | 14:16

oleg_kievlyanin: ААааа, ну тогда ладно. Спасибо, прям камень с плеч!

edyunia 04 сентября 2018 | 14:21

noxepy_88: \\Спасибо, прям камень с плеч!\\
Ну, камни с неба и камни с плеч, они разными бывают.

oleg_kievlyanin 04 сентября 2018 | 14:17

Куда Горный глядел!
Почему недосмотрел, не бил тревогу? С чебуречниками и шалманщиками боролся как всегда?

sergo_25_26 04 сентября 2018 | 14:22

Любое производство попадая к русским становится вредным.

allasc 04 сентября 2018 | 14:36

sergo_25_26: да ладно если бы только вредным.... неуправляемым

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