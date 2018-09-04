Минюст предложил ужесточить правила работы в России НКО, которые занимаются профилактикой ВИЧ
Минюст предложил ужесточить правила работы в России НКО, которые занимаются профилактикой ВИЧ и имеют иностранное финансирование. Законопроект опубликован на портале нормативных правовых актов. Минюст хочет, чтобы такие НКО сначала предоставляли в российские госорганы свои программы и другие документы о профилактике ВИЧ инфекции. Они будут рассматриваться в течение месяца, после чего программу или согласуют или запретят. Организациям, нарушившим запрет, грозит ликвидация. Причём зарубежным финансированием предлагается считать средства, которые НКО получает не только от иностранных компаний, но и от граждан. От лиц без гражданства и даже от россиян, которые сами получают деньги из-за границы.
Предложение Минюста, чтобы ведомство получило право на запрет иностранных программ профилактики ВИЧ, сильно ударят по здоровью людей и рискам для них. Такое мнение «Эху» высказал директор фонда СПИД.Центр Антон Красовский.
Красовский добавил, что профилактика ВИЧ-инфекции – это уже устоявшийся в мире набор действий, который доказал свою эффективность.
Предложение Минюста обязать некоммерческие организации согласовывать с властями программы по профилактике ВИЧ-инфекции, которые финансируют из-за границы, укладываются в логику нынешней политике власти. Такое мнение «Эху» высказал руководитель центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора Вадим Покровский.
При этом Покровский подчеркнул, что сейчас в России есть большие проблемы с ВИЧ-профилактикой в определенных группах.
Комментарии2
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jetsam 04 сентября 2018 | 14:12
** бабло на гешефт и распил **
проще. все просто. зайти в телеграм и прочитать причину:
--- Футляр от виолончели:
Сообщают, что новый вице-премьер мисс_Арбидол лоббирует компанию «Р-Фарм» Алексея Репика. Этот «относительно русский, проживающий в Америке» бизнесмен мисс_Арбидол поставит за счет казны на 2,5 млрд рублей индийских дженериков под видом лекарства от ВИЧ. Ранее Репику через суд запретил торговать препаратом владелец патента — немецкий концерн Janssen. После угроз от мисс_Арбидол министр здравоохранения Вероника Скворцова согласилась отдать ВИЧ-бюджет «Р-Фарму»
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вот и весь наезд на НКО - нефига лечить, надо покупать кору дуба от рфармы
** бабло на гешефт и распил **
neyexo 04 сентября 2018 | 14:36
//даже от россиян, которые сами получают деньги из-за границы//
следующий этап - объявить агентами россиян, которые:
1) получают деньги из-за границы, потом
2) переводят деньги за границу (Али)
3) ездят за границу
3) имеют родственников за границей
4) и т.д.