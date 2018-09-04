Предложение Минюста согласовывать программы борьбы с ВИЧ свидетельствует об ужесточении контроля средств из-за рубежа

Предложение Минюста соответствует общей тенденции на усиление контроля средств, которые поступают из-за рубежа. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Законопроект соответствует общей политике нашего государства. Прямого отношения к профилактике и борьбе с ВИЧ это не имеет. Учитывая нынешнюю ситуацию, следует ожидать еще большего ужесточения контроля со стороны государственных структур», — сказал он.

Покровский также отметил, что в России практически нет поддержки профилактики ВИЧ от внутренних инвесторов. «В России мало тех, кто дает деньги на профилактику ВИЧ. За рубежом, благодаря внутренним инвесторам, не встает вопрос об иностранных вмешательствах», — уточнил он.

Покровский добавил, что в целом «это сложная область, которая требует большого правового регулирования даже в том случае, если финансирование будет идти исключительно из российских источников».