Предложение Минюста согласовывать программы борьбы с ВИЧ свидетельствует об ужесточении контроля средств из-за рубежа
Предложение Минюста соответствует общей тенденции на усиление контроля средств, которые поступают из-за рубежа. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора Вадим Покровский.
«Законопроект соответствует общей политике нашего государства. Прямого отношения к профилактике и борьбе с ВИЧ это не имеет. Учитывая нынешнюю ситуацию, следует ожидать еще большего ужесточения контроля со стороны государственных структур», — сказал он.
Покровский также отметил, что в России практически нет поддержки профилактики ВИЧ от внутренних инвесторов. «В России мало тех, кто дает деньги на профилактику ВИЧ. За рубежом, благодаря внутренним инвесторам, не встает вопрос об иностранных вмешательствах», — уточнил он.
Покровский добавил, что в целом «это сложная область, которая требует большого правового регулирования даже в том случае, если финансирование будет идти исключительно из российских источников».
Комментарии3
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tks 04 сентября 2018 | 13:49
Это предложение лишний раз свидетельствует об античеловечности путинской власти.
aleks50 Алексей Клубников 04 сентября 2018 | 13:52
Через минюст на деньги больных кто то кгбшный позарился.
krysodav2 04 сентября 2018 | 14:14
Хочется пожелать всем этим "предложителям" столкнуться с этой проблемой "нос носом", по всей программе!