Рубль начал расти к доллару после заявления главы Центробанка о возможном повышении ключевой ставки

Рубль начал расти к доллару после заявления главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о возможном повышении ключевой ставки на ближайшем заседании Совета директоров.

В начале торгов на Московской бирже доллар вырос до 68 рублей 40 копеек, а после заявления Набиуллиной опустился до 68 рублей. При этом евро с начала торгов снижается к рублю и продолжает дешеветь, — сообщает ТАСС.