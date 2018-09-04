Рубль начал расти к доллару после заявления главы Центробанка о возможном повышении ключевой ставки
Рубль начал расти к доллару после заявления главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о возможном повышении ключевой ставки на ближайшем заседании Совета директоров.
В начале торгов на Московской бирже доллар вырос до 68 рублей 40 копеек, а после заявления Набиуллиной опустился до 68 рублей. При этом евро с начала торгов снижается к рублю и продолжает дешеветь, — сообщает ТАСС.
Комментарии19
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allasc 04 сентября 2018 | 13:37
да уже назат отрос пока вы это писали
danko1 04 сентября 2018 | 13:43
allasc: А когда узнают о мизерном повышении ставки депозитов, то рубль опять обвалится.
Да и как сейчас можно хранить деньги в российских банках, если они в любой момент опять пропасть могут?
Ведь путинским подельникам деньги, потерянные от санкций, нужно компенсировать на новые виолончели.
sergeev67 04 сентября 2018 | 13:57
Ну ваще! Скоро 32р за доллар будет. Надо только по совету Путина потерпеть 2 года.
danko1 04 сентября 2018 | 14:04
sergeev67: Так 2 года потерпеть Путин предлагал еще в конце 2014 г.. пообещав в качестве единственно выхода из кризиса возврат цен на нефть свыше 100 долларов.
Обещанного, конечно, 3 года ждут, но тут уже почти 4 года прошло.
goshan31 04 сентября 2018 | 14:09
sergeev67: опять?!
nikolaitschi 04 сентября 2018 | 14:12
sergeev67: Скоро начнут кино показывать по телеку, как он сидит и терпит.
arye_11 04 сентября 2018 | 13:43
allasc:
Зашел на Форекс, поинтересовался
Доллар - 68.3
Евро - 78.9
Долго искал следы роста рубля.
Не нашел.
allasc 04 сентября 2018 | 13:45
arye_11: посмотри более короткие позиции по 30 минут..... Набебулина с Путиным говорили недолго
noxepy_88 04 сентября 2018 | 14:03
arye_11: Инвестор?
avp235 04 сентября 2018 | 14:31
allasc:
Рост продолжался примерно 10 минут, потом падение продолжилось с прежней скоростью.
vasyakirin 04 сентября 2018 | 13:37
достали говорите о тенденции рубля так и выражайте всё в долларах, а то в заголовке одно в тексте от другого, черт голову сломит...
income 04 сентября 2018 | 13:38
Рубль в последние пару недель ведет себя так, как будто они его ели сдерживают от падения. Ужо отпустили бы, и пусть установится рыночный курс.
ionessi 04 сентября 2018 | 13:39
Засикали наши банкиры бабки за рубеж внаглую выводить,повышения ставки никому не хочется. Набиуллина - она баба крутая.
polsan 04 сентября 2018 | 13:46
ionessi: В России нет ни одной значимой экономической силы, заинтересованной в укреплении рубля, а иностранные инвесторы сбрасывают российскую валюту, поскольку опасаются, что через полгода-год доллар может стоить 80-90 рублей.
Об этом в интервью Reuters заявил Константин Корищенко, экс-зампред ЦБ, бывший глава биржи ММВБ, а ныне - заведующий кафедры фондовых рынков РАНХиГС.
Именно ожиданиями новой масштабной девальвации объясняется распродажа российских гособлигаций нерезидентами, считает Корищенко.
sergeev67 04 сентября 2018 | 14:00
ionessi: Когда бабки выводит Сечин, или там Якунин на ПМЖ в Германию со своими авуарами перебирается, то сикает как раз Набиуллина. Ей это все дело надо радужными отчетами прикрывать. Для того и поставили.
bozk 04 сентября 2018 | 13:41
Надо как в Аргентине поднять до 60 ставку, ))
allasc 04 сентября 2018 | 13:43
bozk: и попросить у Путина взвод россгвардейцев для охраны......
wuwer 04 сентября 2018 | 13:57
allasc: Там и так взвод околачивается..... а больше из своей дивизии вокруг себя, Путин больше ни аднаго абрека не отдаст
perectukin 04 сентября 2018 | 14:15
Все для людей !
Эх и заживет Наебуллина !