Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил ввести лицензии для видеоблогеров
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил ввести лицензии для видеоблогеров, чтобы «бороться с фейковыми новостями». Об этом он заявил «Интерфаксу».
Соловьев также выступил за регулирование интернета, но подчеркнул, что Россия не может уподобляться Китаю. По его мнению, договариваться о правилах поведения в интернете нужно «очень осторожно».
Комментарии23
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makaraksh 04 сентября 2018 | 13:36
Это Соловьёв, тот, что помёт? Или однофамилец?
kindman_a 04 сентября 2018 | 13:38
makaraksh:
Однофамилец.
Но гнида, походу - такая же.
ludvig14 04 сентября 2018 | 14:10
kindman_a: https://theins.ru/wp-content/uploads/2018/09/700ht_So.jpg
danko1 04 сентября 2018 | 13:38
makaraksh: Очевидно, что помёт. Только такой холуй продажный может журношлюх лживых возглавлять.
Это при Игоре Яковенко в союзе журналистов еще реальные журналисты были, а теперь только холуи продажные.
sab171 04 сентября 2018 | 13:51
makaraksh: тот, тот что помет, что фейк, что помои, канализация журналистики.
vezdehod 04 сентября 2018 | 14:20
makaraksh:
Это Соловьёв, тот, что помёт? Или однофамилец?
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А кто их разберёт - они все на одну Рожу, а может быть и Клоны.
wuwer 04 сентября 2018 | 13:37
))) Соловьиный помёт - самый лучший помёт в мире
Вот ни разу не фейк...только почему-то постоянно дермецом попахивает
citizeneco 04 сентября 2018 | 13:41
Очевидно, что для получения лицензии видеоблогерам надо выдавать в эфир «правильные новости». Это чушь и скорее всего связано с тем, что некоторые из них стали очень популярны и оттягивают на себя значительную часть аудитории, не принадлежа к журналистскому цеху официально, т.е. им просто завидуют. Не надо держать за дураков подписчиков на этих видеоблогеров, часто объективная информация доступна на их каналах, а не официальных того же кисилёвского, лживого ТВ, которое пытается манипулировать общественным мнением в интересах путинской власти, поэтому трезвомыслящие люди перестали смотреть телевизор и переключились на ютуб, где с огромным интересом смотрят расследования Начального.
venq 04 сентября 2018 | 13:48
citizeneco: под Навльного роют нехорошие люди. ему теперь не только бумажки о регистрации партии не видать, а ещё и - бумажки, чтобы показывать нам всё нехорошее про властей, которое союз журналистов определил как 100 % фейк. :D
зы. да пусть запрещают. мне видео теперь не понадобится. я только что от мата ослеп. :D
income 04 сентября 2018 | 13:42
Он плохо учил Ленина: признаки революционной ситуации никак не связаны с Интернетом, и на кухнях они вызревают даже лучше ))))
venq 04 сентября 2018 | 13:50
income: надо требовать лицензии ото всех здраво рассуждающих о политике в офисных или заводских курилках! :D
ivar1964 04 сентября 2018 | 13:42
Если лицензии выдавать исключительно честным и порядочным журналистом, то Соловьев останется без работы. А он больше ничего не умеет.
curhatuy6 04 сентября 2018 | 13:44
Скоро введут лицензию за посещения домашнего сортира. 5 руб. по маленькому. 25 руб. по большому. И обезуют поставить счетчики учета (дорогие!!!). Вопрос на засыпку, а как быть с очково-выгребными?:)))
venq 04 сентября 2018 | 13:57
curhatuy6: прям, чиполлино - лицензия на право дышать. :D
venq 04 сентября 2018 | 13:59
и лицензия на открывание глаз при просмотре ютуба... :D
aleks50 Алексей Клубников 04 сентября 2018 | 13:49
Сам соловьёв и есть жопализный фейк, как и его пользующий мелкий кгбшный хозяин.
put__out 04 сентября 2018 | 13:50
Не выдерживает пропага..он честной конкуренции....
venq 04 сентября 2018 | 13:53
а как быть тогда с видеоблогерами, которые уже сумели заморать себя перед властью правдивой о ней информацией? :D
jamba 04 сентября 2018 | 14:04
Вовик проснулся;)))Не думаю, что Вова придумал это сам!? Поскольку, он креатура Кремля, "старшие товарищи" надоумили;))) Они там, не знают, видимо, что еще подкрутить и закрутить! Уже резьбы все посрывали, а все крутят! Впрочем, дурное дело не хитрое;))))
venq 04 сентября 2018 | 14:06
"чтобы «бороться с фейковыми новостями»."
так народ сам же уже с этим успешно борется. вот, я как-то посмотрел у Соловьева лажу - с тех пор пару лет его уже и в глаза не вижу. :D
perectukin 04 сентября 2018 | 14:22
Соловьев еще и рулит Союзом журналистов ?
Тогда ясно почему у нас в России все журнашлюшки такие продажные .
zor 04 сентября 2018 | 14:38
Как в Китае делать конечно не нужно,потому что в Китае за корупцию и хищения растреливают.
saa_aas 04 сентября 2018 | 14:46
Пора начать продавать лицензии на отстрел соловьёв и мамонтов, бабуянов и шейннизов!.. Думается будет очередь из "охотников"...