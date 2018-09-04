Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил ввести лицензии для видеоблогеров, чтобы «бороться с фейковыми новостями». Об этом он заявил «Интерфаксу».

Соловьев также выступил за регулирование интернета, но подчеркнул, что Россия не может уподобляться Китаю. По его мнению, договариваться о правилах поведения в интернете нужно «очень осторожно».