Космические корабли «Союз» и «Прогресс» пройдут дополнительную проверку после инцидента с разгерметизацией на МКС
Космические корабли «Союз» и «Прогресс» пройдут дополнительную проверку после инцидента с разгерметизацией на Международной космической станции – об этом сообщает РИА со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Инцидент с утечкой воздуха произошел в ночь на 30-е августа. Экипаж обнаружил микротрещину и сообщил о нефабричных следах клея вокруг нее. В свою очередь, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин утверждает, что на обшивке внутри корабля обнаружены следы сверла. «Дело чести корпорации Энергия» найти того, кто это сделал и выяснить, что это – брак или некие преднамеренные действия, — добавил Рогозин.
Комментарии9
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allasc 04 сентября 2018 | 13:39
что бы проверить нужна вакумная камера... значит раньше вакумной камеры небыло???? ну это смешно :)))) при СССР была точно... может при Рогозине вакумная камера сломалась?
archibald_dandy_esquire 04 сентября 2018 | 13:57
allasc: " может при Рогозине вакумная камера сломалась? "
Рогозин забрал домой вакуумную камеру для хранения продуктов - черной икры, пармезана, фуа-гра, польских яблок, украинского сала и прочих запрещённых для 90% населения страны
idshoohov 04 сентября 2018 | 14:07
archibald_dandy_esquire:
patrikk_1:
"проверит все корабли «Союз» и «Прогресс»"
А сколько их? Готовых то, небось, всего по одному. А те, которые находятся в процессе производства, бессмысленно пока проверять.
vezdehod 04 сентября 2018 | 14:18
Видимо "Жвачка" которой замазали отверстие. была китайского производства, так как американская попала под санкции, потому быстро и вывалилась.
seryj_wolk 04 сентября 2018 | 13:46
Пора вводить госприемку, как при Горбачеве. Тогда все заводские тупари и бездельники бросились туда. Помню, один начальник цеха сразу начал свой цех гонять, как сидорову козу. Ему говорят: так это ж все твое. А он отвечает: Где я привязан, там я и лаю.
platonnekafrin 04 сентября 2018 | 13:47
Дело чести корпорации "Энергия" закончилось утешительно для совести компании, но жутковато для её руководителя.
Выяснилось, на МКС напал космический комар. Чужой сосальщик с каленым сверлом вместо носа намеревался высосать тело Рогозина из корабля. К счастью, тело в тот момент уже находилось у себя в кабинете.
tag188 04 сентября 2018 | 13:50
По факту мы все сейчас присутствуем при одном очень знаменательном событии -- кончине еще одной отрасли, доставшейся России от СССР, -- космической. Просверленные и замазанные клеем дырки в борту космического аппарата -- наглядная демонстрация уровня деградации этой отрасли всему миру.
allasc 04 сентября 2018 | 14:10
tag188: а ведь фильм Армагедон, не далек от истины.... русский астронавт в ушанке.... 100 процентное попадание в цель
barsuchok 04 сентября 2018 | 14:25
Смешно до ужаса.