Космические корабли «Союз» и «Прогресс» пройдут дополнительную проверку после инцидента с разгерметизацией на МКС

Космические корабли «Союз» и «Прогресс» пройдут дополнительную проверку после инцидента с разгерметизацией на Международной космической станции – об этом сообщает РИА со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Инцидент с утечкой воздуха произошел в ночь на 30-е августа. Экипаж обнаружил микротрещину и сообщил о нефабричных следах клея вокруг нее. В свою очередь, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин утверждает, что на обшивке внутри корабля обнаружены следы сверла. «Дело чести корпорации Энергия» найти того, кто это сделал и выяснить, что это – брак или некие преднамеренные действия, — добавил Рогозин.