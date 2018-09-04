Минюст предложил ужесточить правила работы в России НКО, которые занимаются профилактикой ВИЧ
Минюст предложил ужесточить правила работы в России НКО, которые занимаются профилактикой ВИЧ и имеют иностранное финансирование. Законопроект опубликован на портале нормативных правовых актов. Минюст хочет, чтобы такие НКО сначала предоставляли в российские госорганы свои программы и другие документы о профилактике ВИЧ инфекции. Они будут рассматриваться в течение месяца, после чего программу или согласуют или запретят. Организациям, нарушившим запрет, грозит ликвидация. Причём зарубежным финансированием предлагается считать средства, которые НКО получает не только от иностранных компаний, но и от граждан. От лиц без гражданства и даже от россиян, которые сами получают деньги из-за границы.
Есть общая тенденция на усиление контроля лекарственных средств, которые поступают из-за рубежа. Такое мнение «Эху» высказал руководитель центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора Вадим Покровский.
Покровский добавил, что такие специфические области, как профилактика ВИЧ среди наркопотребителей нуждается в грамотной правовой проработке.
Комментарии6
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aleks50 Алексей Клубников 04 сентября 2018 | 13:08
Народу в России слишком много. Вот минюст и озаботился сокращением. Начали с больных определённой хворью. До других тоже доберутся. Вопрос времени.
sneer1 04 сентября 2018 | 13:15
Заметьте, не Минздрав будет рассматривать программы профилактики, не Минсоцразвития, нет... А Минюст, блин. Искусствоведы, ять, в штатском. Геноцид просто.
vladimirgornitsky 04 сентября 2018 | 13:23
А в это время.
Согласно официальной статистике (которую многие специалисты считают явно заниженной):
"За I полугодие 2018 год в России выявлено 42 662 новых ВИЧ-инфицированных, из них 1% дети (0-17 лет) - 442 чел".
"Ежечасно в России 10 человек заражаются ВИЧ".
"На 1 мая 2018 года общее количество зараженных ВИЧ в России составляет 1,3 млн. человек, проживают живых ВИЧ-инфицированных на территории России 968 698 чел".
"А если доверять исследованию американских и швейцарских ученых, то на XII. 2017г. в России проживает более 2 миллионов больных ВИЧ-инфекцией".
"В 2017 году Минздрав совместно с РЖД провели акцию по обследованию на ВИЧ всех желающих. Было обследовано 25 тысяч человек, можно сказать репрезентативная выборка со всей страны. ... Согласно официальным данным Минздрава, было выявлено 1,5% инфицированных ... — это значит, что в стране инфицировано ВИЧ более 1% населения! Эта акция подтвердила, что зараженных намного больше, чем заявлено официально.
«Если заражено более 1% населения, то мы уже можем говорить об [генерализованной] эпидемии. А тут даже больше — это очень плохой результат»
Но никакой помощи из-за рубежа, естественно, допускать нельзя. С другой стороны, у самих, как было сказано, денег нет. А пропаганда "безопасного", как известно, дело абсолютно нескрепное и безнравственное.
Так что, короче, вы держитесь.
sneer1 04 сентября 2018 | 13:28
vladimirgornitsky: Да все вы врети!!! Вам о. Дмитрий (Смирнов) популярно объяснит, что ВИЧ не существует. А чтобы от него спастись, от этого несуществующего ВИЧ, надо поднимать духовность, поститься, молиться и слушать радио "Радонеж". Да, и не забывать делать щедрые пожертвования. Без этого от несуществующего ВИЧ не спастись.
mamiluk 04 сентября 2018 | 13:23
Режим обеспокоился распространением венерических заболеваний и ВИЧ?...Однако,как это здорово...просто умиляет: такая вот самая "человечная забота о человеке" живущего на просторах РФ....простого человека....
rena1960 04 сентября 2018 | 13:24
Это-не моё пожелание...,а справедливость абсолюта:пусть последствия решений,которые принимают высшие чиновники коснутся их детей и близких родственников...