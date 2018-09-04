Мосгорсуд сегодня рассмотрит кассационные жалобы на решение о заключении под стражу фигурантов дела «Нового величия»
Президиум Мосгорсуда сегодня рассмотрит кассационные жалобы на решение о заключении под стражу фигурантов дела «Нового величия» Анны Павликовой и Марии Дубовик. Нельзя упускать из общественного внимания это дело, так как оно не закончено, а с родственниками обвиняемых работают провокаторы. Об этом в эфире «Эха» рассказала корреспондент издания Znak Екатерина Винокурова.
Винокурова добавила, что ещё четыре человека остаются под стражей по этому делу.
Обвиняемая в экстремизме участница движения «Новое величие» Анна Павликова пожалуется в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), если решение о заключении ее под стражу не будет отменено, сообщила «Интерфаксу» ее адвокат Ольга Карлова.
Комментарии2
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aleks50 Алексей Клубников 04 сентября 2018 | 13:06
Заплечных дел мастера , из той же конторы, откуда Вова скрепоносный, сами гнилыми нитками сшили дело и за это ещё детей судят.
ivfn 04 сентября 2018 | 13:16
aleks50:
и за это ещё детей судят.//
Этим детям по 20 лет и больше.
Кстати в Чечне полицейских расстреливали от 11 лет до 17 возраст Тоже детишки.
//сами гнилыми нитками сшили дело//
Все то вы знаете. Вы хоть в курсе дела о чем речь?