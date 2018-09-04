Мосгорсуд сегодня рассмотрит кассационные жалобы на решение о заключении под стражу фигурантов дела «Нового величия»

Президиум Мосгорсуда сегодня рассмотрит кассационные жалобы на решение о заключении под стражу фигурантов дела «Нового величия» Анны Павликовой и Марии Дубовик. Нельзя упускать из общественного внимания это дело, так как оно не закончено, а с родственниками обвиняемых работают провокаторы. Об этом в эфире «Эха» рассказала корреспондент издания Znak Екатерина Винокурова.

Винокурова добавила, что ещё четыре человека остаются под стражей по этому делу.

Обвиняемая в экстремизме участница движения «Новое величие» Анна Павликова пожалуется в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), если решение о заключении ее под стражу не будет отменено, сообщила «Интерфаксу» ее адвокат Ольга Карлова.