Ракетно-космическая корпорация «Энергия» проверит все корабли «Союз» и «Прогресс»
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» проверит все корабли «Союз» и «Прогресс», которые находятся на Байконуре и в подмосковном Королёве. Такое решение принято после того, как выяснилось, что утечка воздуха на МКС произошла из-за лишнего отверстия от сверла. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что обшивку «Союза» кто-то мог преднамеренное повредить уже на орбите.
Между тем, источники в космической отрасли ранее сообщали, что разгерметизация корабля могла произойти из-за производственного брака. РКК «Энергия» начала внутреннее расследование.
Комментарии11
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olegleon 04 сентября 2018 | 13:05
т.е. раньше никто вообще не проверял их?
patrikk_1 04 сентября 2018 | 13:06
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» проверит все корабли «Союз» и «Прогресс», которые находятся на Байконуре и в подмосковном Королёве...
Особенно жёстко допрашивайте животных, что ходят в майках "Навальный 2018".
polsan 04 сентября 2018 | 13:07
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что обшивку «Союза» кто-то мог преднамеренное повредить уже на орбите.
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А зачем это делать тем кто на орбите, какой смысл, себе хуже делать? ))
vladimirbelarus 04 сентября 2018 | 13:10
polsan: А кто тут осмысленно говорит? Рогозин сам бессмысленное существо, и говорить о смысле для него непосильно.
ugas 04 сентября 2018 | 13:27
polsan: Там, видимо, одни мазохисты собрались.
permsky_valenok 04 сентября 2018 | 13:33
polsan: Это вы спросили у того, кто себе в ногу выстрелил?
ka_mate 04 сентября 2018 | 13:10
Видимо кто то нанюхался аргентинского кокаина.
kara 04 сентября 2018 | 13:15
надо на американцев валить- они просверлили, тем более у них мотив есть-сделать не пригодной для проживания российскую часть МКС.
с апреля американцев на МКС не будет, и хотели, что бы русских не было.
вот такая вот многоходовочка.
nikolaitschi 04 сентября 2018 | 13:27
Я своей дворняжке прививку от бешенства делаю ежегодно. Новым (дворянам, дворнягам) нужно делать чаще.
vasya_von_smetankin 04 сентября 2018 | 13:30
"Тагиииил!"
allasc 04 сентября 2018 | 13:34
что бы проверить нужна вакумная камера... значит раньше вакумной камеры небыло???? ну это смешно :)))) при СССР была точно... может при Рогозине вакумная камера сломалась?