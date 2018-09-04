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13:00, 04 сентября 2018

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» проверит все корабли «Союз» и «Прогресс»

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» проверит все корабли «Союз» и «Прогресс», которые находятся на Байконуре и в подмосковном Королёве. Такое решение принято после того, как выяснилось, что утечка воздуха на МКС произошла из-за лишнего отверстия от сверла. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что обшивку «Союза» кто-то мог преднамеренное повредить уже на орбите.

Между тем, источники в космической отрасли ранее сообщали, что разгерметизация корабля могла произойти из-за производственного брака. РКК «Энергия» начала внутреннее расследование.

Комментарии

11

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olegleon 04 сентября 2018 | 13:05

т.е. раньше никто вообще не проверял их?

patrikk_1 04 сентября 2018 | 13:06

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» проверит все корабли «Союз» и «Прогресс», которые находятся на Байконуре и в подмосковном Королёве...

Особенно жёстко допрашивайте животных, что ходят в майках "Навальный 2018".

(комментарий скрыт)

polsan 04 сентября 2018 | 13:07

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что обшивку «Союза» кто-то мог преднамеренное повредить уже на орбите.
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А зачем это делать тем кто на орбите, какой смысл, себе хуже делать? ))

vladimirbelarus 04 сентября 2018 | 13:10

polsan: А кто тут осмысленно говорит? Рогозин сам бессмысленное существо, и говорить о смысле для него непосильно.

ugas 04 сентября 2018 | 13:27

polsan: Там, видимо, одни мазохисты собрались.

permsky_valenok 04 сентября 2018 | 13:33

polsan: Это вы спросили у того, кто себе в ногу выстрелил?

ka_mate 04 сентября 2018 | 13:10

Видимо кто то нанюхался аргентинского кокаина.

kara 04 сентября 2018 | 13:15

надо на американцев валить- они просверлили, тем более у них мотив есть-сделать не пригодной для проживания российскую часть МКС.
с апреля американцев на МКС не будет, и хотели, что бы русских не было.
вот такая вот многоходовочка.

nikolaitschi 04 сентября 2018 | 13:27

Я своей дворняжке прививку от бешенства делаю ежегодно. Новым (дворянам, дворнягам) нужно делать чаще.

vasya_von_smetankin 04 сентября 2018 | 13:30

"Тагиииил!"

allasc 04 сентября 2018 | 13:34

что бы проверить нужна вакумная камера... значит раньше вакумной камеры небыло???? ну это смешно :)))) при СССР была точно... может при Рогозине вакумная камера сломалась?

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