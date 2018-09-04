Сургутские первоклассники получили дневники с ошибкой в гербе России
Сургутские первоклассники получили дневники с ошибкой в гербе России. На странице с государственными символами изображен двуглавый орел, у которого в лапах вместо скипетра и державы серп и молот. Об этом ТАСС сообщил советник главы администрации Сургута Александр Аверчук. Он сказал, что, видимо, тот, кто разрабатывал макет дневника, ошибся.
Дневники выдавались по инициативе городских властей в рамках программы «Дневник сургутского первоклассника». Получить комментарий от местного Департамента образования об изготовителе дневников ТАСС пока не удалось.
Комментарии26
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
zdes_vam_ne_tut 04 сентября 2018 | 12:35
Какая прелесть! Это, видимо, эскиз нового герба страны?
oldbobby 04 сентября 2018 | 12:49
zdes_vam_ne_tut: Вместо птичьих приделают головы Ленина и Сталина.
zdes_vam_ne_tut 04 сентября 2018 | 12:54
oldbobby: ну уж нет! Что у нас, новых лысого и волосатого нет?
ma1nbrain 04 сентября 2018 | 13:06
oldbobby: пукина и жалкого
democ 04 сентября 2018 | 12:53
zdes_vam_ne_tut: Символично. Кувалдой по голове, серпом - по яйцам...
polsan 04 сентября 2018 | 12:53
zdes_vam_ne_tut: действительно, чем плох двуглавый орёл несущий серп и молот, символ единства рабочих и крестьян?! ) Кстати на гербе Австрии тоже орёл ,правда, одноглавый держит в своих лапах серп и молот! )
fig_vvam 04 сентября 2018 | 12:58
zdes_vam_ne_tut: Этот стеб хорошо иллюстрирует шизофрению, царящую в головах россиян.
Почему на тулье военной фуражки можно помещать кокарду с изображением двуглавого орла, а на околыше звезду можно, а на гербе изобразить того же орла с серпом и молотом нельзя?
Гибридный герб удовлетворит всех.
avp235 04 сентября 2018 | 13:26
zdes_vam_ne_tut:
Это не новый герб, Это герб Австрии. История сродни той, когда вместо российского триколора использовали голландский, или российский переворачивали "вверх ногами".
mikhail_spb_ 04 сентября 2018 | 12:35
В следующем варианте герба орёл будет держать в лапах дымящийся Маузер и наручники.
ivar1964 04 сентября 2018 | 12:36
Жалко автора макета. Дадут срок за глумление над государственными символами. А шутка получилась хорошая.
oldbobby 04 сентября 2018 | 12:44
ivar1964:Ну это вряд ли, за такое у нас скорее поощрят.
democ 04 сентября 2018 | 12:42
А может в стране уже есть подполье? "Из искры возгорится пламя!". Ну трудно себе представить, что кто - то ошибся. А шутки, как говорится, не уместны.
aleks50 Алексей Клубников 04 сентября 2018 | 12:43
Прикольная , скрепоносная . мутирующая, нежизнеспособная птичка.
democ 04 сентября 2018 | 12:51
aleks50: М-да. Герб конечно не айс, далеко не айс. Что - то зловещее в нём.
josephine 04 сентября 2018 | 12:49
Ай молодца! А головы Путина и Медведева! )
bugbugbug 04 сентября 2018 | 12:50
Надо провести расследование, может это тоже какой-то диверсант неуверенной рукой дырочку просверлил ... ой, то есть державные символы подменил.
sergo_25_26 04 сентября 2018 | 12:50
А две головы зачем. путин и медведев или кабаева?.
wuwer 04 сентября 2018 | 12:52
))) пока силовики сверлят дырки в мундирах под ордена и звёздочки за очередные лайки и перепосты...
бухие печатники раздувают пламя бунта
roboss 04 сентября 2018 | 12:53
Что плохого в серпе и молоте?
democ 04 сентября 2018 | 12:57
roboss: Не соответствует духу времени. Лучше "клава" и мышка...
moskovich 04 сентября 2018 | 13:07
Ледоруб да пила.
ss2020 04 сентября 2018 | 13:13
на гербе озера нет...!???)))
permsky_valenok 04 сентября 2018 | 13:14
Класс!!!!!! Где раздобыть такой??????? А то ведь изымут...
yralez 04 сентября 2018 | 13:30
Чекистко-воровской режим.....никакой ошибки.
Молодцы !
matsuvi 04 сентября 2018 | 13:30
А где вы двуглавого орла в природе видели?
nikolaitschi 04 сентября 2018 | 13:33
Что в когтях не важно. Сегодня одно освоит, завтра другое. Орлы у нас хозяйственные.