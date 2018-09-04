Сургутские первоклассники получили дневники с ошибкой в гербе России. На странице с государственными символами изображен двуглавый орел, у которого в лапах вместо скипетра и державы серп и молот. Об этом ТАСС сообщил советник главы администрации Сургута Александр Аверчук. Он сказал, что, видимо, тот, кто разрабатывал макет дневника, ошибся.

Дневники выдавались по инициативе городских властей в рамках программы «Дневник сургутского первоклассника». Получить комментарий от местного Департамента образования об изготовителе дневников ТАСС пока не удалось.