«Ньюйоркер» отозвал своё приглашение на олитический форум, которое было направлено ранее Стивену Беннону
Американский журнал «Ньюйоркер» отозвал своё приглашение на общественно-политический форум, которое было направлено ранее бывшему помощнику Трампа Стивену Беннону. Об этом в Твиттере написал главный редактор журнала Дэвид Ремник. Накануне после того, как стало известно о приглашении Беннона, несколько известных в США деятелей шоу-бизнеса заявили, что они в таком случае на форум не придут. В их числе актёр Джим Керри, продюсер Джад Апатоу и комик Петтон Освальт. Главный редактор «Ньюйоркера» сказал, что изменил своё мнение по поводу приглашения Беннона, так как тот является сторонником превосходства белой расы и антисемитом. Ремник добавил, что возьмёт интервью у бывшего помощника Трампа, но в другой обстановке – не на сцене форума.
Беннон, в свою очередь, заявил, что главный редактор, столкнувшись с протестом, продемонстрировал, что является бесхребетным.
Комментарии4
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olegleon 04 сентября 2018 | 12:45
и с какой стати эта новость на Эхе Москвы? это про Москву? про Россию? она важна для жизни россиян? или "в качестве рекламы"???
oksana63 04 сентября 2018 | 12:58
Не знаю такого слова - олитический
laraoft 04 сентября 2018 | 13:11
oksana63: Это общественно-политический в одном слове)
nikruchev 04 сентября 2018 | 13:30
oksana63: А у редакторов "Эха" свой язык.