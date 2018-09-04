Лидер КНДР Ким Чен Ын уже полмесяца не появляется на публике

Об этом сообщает южнокорейский телеканал Уай-Ти -Эн.

В последний раз северокорейская пресса сообщала, что Ким Чен Ын 21-го августа посетил предприятие, выпускающее медицинское оборудование, а затем принял участие в церемонии похорон бывшего министра вооруженных сил КНДР.