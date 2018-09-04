Лидер КНДР Ким Чен Ын уже полмесяца не появляется на публике
Об этом сообщает южнокорейский телеканал Уай-Ти -Эн.
В последний раз северокорейская пресса сообщала, что Ким Чен Ын 21-го августа посетил предприятие, выпускающее медицинское оборудование, а затем принял участие в церемонии похорон бывшего министра вооруженных сил КНДР.
Комментарии5
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cromwel 04 сентября 2018 | 12:37
Может тоже спортивная травма?
johio 04 сентября 2018 | 12:42
Бедняга. Как наверное тяжело править страной... Стесался весь. Сработался.
nichirin 04 сентября 2018 | 12:52
Корейский грипп?
wuwer 04 сентября 2018 | 12:56
Да ладно...просто смакует новейшую продукцию фармокологии...в нирване он
vladimirbelarus 04 сентября 2018 | 13:12
Вышла новая версия супер Марио?