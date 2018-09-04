Минюст предложил ужесточить правила работы в России НКО, которые занимаются профилактикой ВИЧ
Минюст предложил ужесточить правила работы в России НКО, которые занимаются профилактикой ВИЧ и имеют иностранное финансирование. Законопроект опубликован на портале нормативных правовых актов. Минюст хочет, чтобы такие НКО сначала предоставляли в российские госорганы свои программы и другие документы о профилактике ВИЧ инфекции. Они будут рассматриваться в течение месяца, после чего программу или согласуют или запретят. Организациям, нарушившим запрет, грозит ликвидация.
Причём зарубежным финансированием предлагается считать средства, которые НКО получает не только от иностранных компаний, но и от граждан. От лиц без гражданства и даже от россиян, которые сами получают деньги из-за границы.
Комментарии11
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olegleon 04 сентября 2018 | 12:33
Минюсту уже нечем заняться и он сам себе работу ищет
tom_tom 04 сентября 2018 | 12:46
Единственный способ поднять уровень жизни на России — увеличить количество депутатов Госдумы до 150 миллионов человек.
patrikk_1 04 сентября 2018 | 12:51
Минюст предложил ужесточить правила работы в России НКО, которые занимаются профилактикой ВИЧ...
Все российские благотворительные фонды подмяли под себя и контролируют носатые либералы, они используют их своих преступных целях, от сокрытия доходов от налогов, до отмывания средств полученных от торговли наркотиками и проституции.
bz88 04 сентября 2018 | 13:24
patrikk_1: Патри ссс..ка люди пытаются что-то делать-государство эпидемию СПИДа не хочет признавать и заниматься ею. Нужно просто не мешать-а у вас в башке одни либералы.наркота и проституция... Думай головой,а не лобковой костью слоняра...
luger_max_otto 04 сентября 2018 | 12:59
Нет. Минюст реализует политику- "сдохни, но не допусти трат членов кооператива "Озеро" на себя!"
fig_vvam 04 сентября 2018 | 12:35
Минюст просто хочет запретить профилактику ВИЧ в России.
Интересно по чьему заказу он действует?
Кто заинтересован, чтобы в России росло число больных ВИЧ?
Может быть это Китай?
stanislav1975 04 сентября 2018 | 12:39
Вот теперь эпидемия ВИЧ точно пойдет на спад.
croaker 04 сентября 2018 | 12:50
Минюст почему-то не предлагает заменить иностранное финансирование на родное.
wuwer 04 сентября 2018 | 12:59
croaker: ))) ну зачем так кровожадно...родное- оно в кармане целее будет
wuwer 04 сентября 2018 | 13:01
Не отдадим... свой... скрепоносный...импортозамещённый ..СПИД,.... на поругание иностранцам!!!
dft 04 сентября 2018 | 13:08
Пять балллв!