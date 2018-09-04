Союз журналистов России предлагает ввести лицензии для видеоблогеров
Это рассматривается как одна из мер борьбы с недостоверными новостями, — сообщил «Интерфакс» председатель Союза, Владимир Соловьев.
«Одна из главных проблем сейчас – это фейк-ньюз, если с этим не бороться, то через несколько лет весь мир захлестнет такая волна, что никто не сможет разобраться, где правда, а где ложь». По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается в нижней палате парламента.
Комментарии49
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sneer1 04 сентября 2018 | 13:11
И эти туда же. Холуи путинско-гусевские, не журналисты вы, нет... это какая-то другая, возможно, тоже древнейшая, профессия. Чтоб журналисты, да за ограничение свободы слова, - это нонсенс. Так что, - не журналисты это. Это какие-то федоренчики.. Фейк-ньюз, блин.
pusto1 04 сентября 2018 | 13:13
И камеры отбирать, и проверять чтоб новых не завели. Вообще после таких заявлений пора на выход и окончательно.
anemon 04 сентября 2018 | 13:16
С себя и начал бы, Соловьев, что фейк-ньюс касается. Правдолюб хренов.
sneer1 04 сентября 2018 | 13:33
anemon: Это не тот Соловьев. Просто тезка. Как по-имени-фамилии, так и по мировоззрению.
permsky_valenok 04 сентября 2018 | 13:18
Надо дальше пойти. Ввести лицензию на чтение, и просмотр роликов. И при выдаче паспорта отбирать подписку о том, что-де "обязуюсь не читать и не смотреть без одобрения Союза журналистов... местного отделения ФСБ... участкового..."
stichirichi 04 сентября 2018 | 13:19
ааааааахахахахах, ну до слёз, прям взахлёб!!!!
...ой Володька, ай да сукин сын!!!
krysodav2 04 сентября 2018 | 13:19
Это не Союз журналистов, а союз журналюг предлагает ввести лицензии. Журналисты не предложили бы такого.
foma55 04 сентября 2018 | 13:24
Это не тот ли Владимир Соловьёв,который на своих программах всегда лжёт, а если кто в его токшоу правду скажет такого затыкает и даже гонит вон из студии?
venq 04 сентября 2018 | 13:29
"Союз журналистов России предлагает ввести лицензии для видеоблогеров"
под Навльного роют нехорошие люди. ему теперь не только бумажки о регистрации партии не видать, а ещё и - бумажки, чтобы показывать нам всё нехорошее про властей, которое союз журналистов определил как 100 % фейк. :D
venq 04 сентября 2018 | 13:31
да пусть запрещают. мне видео теперь не понадобится. я только что от мата ослеп. :D
stichirichi 04 сентября 2018 | 13:32
venq: и под него в том числе...под всех....
unprejudiced 04 сентября 2018 | 13:33
Ох, как серпом по персонажу. Он то в каждом выпуске только фейкми и сыпет, как его по слухам чуть ли не любовник гомикадзе. Да и вообще вся либерастня смысл существования которой лгать под угрозой