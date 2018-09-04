"Союз журналистов России предлагает ввести лицензии для видеоблогеров"

Это рассматривается как одна из мер борьбы с недостоверными новостями, — сообщил «Интерфакс» председатель Союза, Владимир Соловьев.

«Одна из главных проблем сейчас – это фейк-ньюз, если с этим не бороться, то через несколько лет весь мир захлестнет такая волна, что никто не сможет разобраться, где правда, а где ложь». По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается в нижней палате парламента.