Предложение Минюста об усилении контроля за программами борьбы с ВИЧ может обернуться уголовным преследованием для НКО

Некоммерческим организациям (НКО), специализирующимся на профилактике ВИЧ-инфекции, грозит закрытие и уголовное преследование из-за предложения Минюста об усилении контроля за иностранными программами борьбы с ВИЧ. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист и директор фонда «СПИД. Центр» Антон Красовский.

«Российское государство воспринимает НКО, которые занимаются нормальными профилактическими схемами, как своих врагов. У меня нет сомнений, что будут не просто закрытия организаций, но и уголовные дела, и посадки», – сказал эксперт.

Раннее Министерство юстиции предложило обязать некоммерческие организации, специализирующиеся на профилактике ВИЧ-инфекции, согласовывать свои программы с властями в случае наличия иностранного участия.

Красовский также отметил, что иностранное финансирование имеется у всех НКО, которые занимаются проблемой ВИЧ в России. «Российского финансирования у этих организаций нет и никогда не было, потому что государство не занимается профилактикой ВИЧ-инфекции. В России запрещены меры профилактики ВИЧ, которые практикуются в других странах», — заключил он.