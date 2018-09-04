Воссоздаваемое политуправление Минобороны займется изданием пропагандистских фильмов и борьбой с наркоманией
Положение о работе Главного военно-политического управления в ближайшее время должен утвердить Сергей Шойгу, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Одной из главных задач названа организация пропаганды и агитации в Вооруженных силах, причем для всех категорий личного состава.
Политруки будут проводить разъяснительную работу по актуальным вопросам внутренней и внешней политики и реализации избирательных прав. ГВПУ возьмет под контроль ведомственные СМИ – телерадиокомпанию «Звезда» и газету «Красная звезда». В положении сделан акцент на агитационно-пропагандистские мероприятия, например, выставки и состязания.
Также политуправление займется редупреждению экстремизма в ВС, а также вести контрпропагандистскую работу по защите личного состава от негативного информационно-психологического воздействия.
Управление будет сформировано к марту следующего года.
Комментарии22
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danko1 04 сентября 2018 | 12:06
Только идиоты, забывшие о том, как презирали политруков в военное и в мирное время в армии, как ненавидели эту лживую пропаганду, могут опять возвращать старое, давно себя дискредитировавшее.
master_superanalitik 04 сентября 2018 | 12:10
danko1:
Борис, ты не прав! Что касается меня, то я полностью поддерживаю это решение! Но этого не достаточно! Политуправление Минобороны должно еще и пропагандировать введение в России Монархии, ибо это наилучшая форма правления для России. Кроме того Политуправление Минобороны должно бороться с тлетворным влиянием Запада, а именно с западными гомиками и педиками, имеющими влияние на российские неокрепшие умы. К тому же хорошо известно, что демократия Западного образца измеряется количеством гомиков и педиков, без роста которых Западная демократия не возможна. Порядка в Армии и Флоте будет значительно больше, так как у России есть только два друга: это Армия и Флот.
kryimzdick 04 сентября 2018 | 12:15
master_superanalitik: у России есть только два друга: это Армия и Флот.
Два друга.. хрен да подпруга))
Сказал это император Ал.3-й, самый мирный из всех императоров РИ. Но уже при его сыне армия и флот пришли зачем-то в Зимний дворец, всех арестовали и нагадили в китайские антикварные фарфоровые вазы. И уничтожили потомков Ал 3-его, всю семью.
master_superanalitik 04 сентября 2018 | 12:31
kryimzdick:
Все эти проблемы, о которых Вы пишите, произошли из-за влияния Западных ценностей, из-за того что Петр Первый поехал на Диких Запад и набрался там западных ценностей, а именно подчинил Церковную власть в лице Патриарха и на западный манер образовал Синод. Так как до Петра Первого существовала в России 2-партийная система в лице руководителя государства и Патриарха, то принцип разделения властей был нарушен и народ воспринимал Церковь как прислужницу исполнительной власти, поэтому был 1917 год. Но товарищ Сталин исправил ошибку Петра Первого и разрешил Патриаршество. Поэтому если Вам не нравится Президент - поддерживайте Патриарха и наоборот. Ежели Вам не нравится ни Президент ни Патриарх, то следует служить России ни за страх, а за совесть!
kryimzdick 04 сентября 2018 | 12:37
master_superanalitik: не было как минимум с первых Романовых антагонизма между царем и патриархом никогда. А первый, Миша, с Филаретом вообще были сын и отец
balamuto 04 сентября 2018 | 12:17
master_superanalitik: Ты точно супер-анал-итик. Малалец.
Любишь бананы?
kryimzdick 04 сентября 2018 | 12:17
master_superanalitik:
А монархию нам нельзя сейчас. У Путина нет законных наследников, другие царствующие дома не признают этого выскочку и его басурманских внуков мы так же принять на трон не можем.
master_superanalitik 04 сентября 2018 | 12:34
kryimzdick:
Монарха выбирает ни какой то там не понятный народ, а сам Бог. Нужно ждать знамения и поддерживать Патриарха.
kryimzdick 04 сентября 2018 | 12:38
master_superanalitik: Бог не Бог, а должны быть царственные предки.
zmeji2011 04 сентября 2018 | 12:35
master_superanalitik: ....., так как у России есть только два друга: это Армия и Флот.
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)))....И два врага - Культура и Образование. ))))
С уважением....
master_superanalitik 04 сентября 2018 | 12:39
zmeji2011:
Что касается русской культуры, то она и в Африке русская культура. Насчет образования есть проблемы: в образовании не должно быть вертикали власти, особенно среди научных работников. Начальник не всегда умнее подчиненного:-)
sv72 04 сентября 2018 | 13:26
master_superanalitik: Какое, однако, забавное у вас представление о демократии, Хоть в школьный учебник загляните, не позорьтесь...
nds_01 04 сентября 2018 | 12:35
danko1: Человек, умеющий набивать свой карман, уже не идиот. Но какую-то работу всё же для себя придумать надо, чтобы был документ: пришел в 9.00, отбыл в 16.00. Целый день тяжко трудился.
ura_123 04 сентября 2018 | 12:08
А как же картонный рейхстаг,забыт-заброшен?
kryimzdick 04 сентября 2018 | 12:13
Минобороны занимается борьбой с наркоманией, минобраз снимает кино, минкульт обороняет страну, роскосмос лечит
agamasat 04 сентября 2018 | 12:14
Предлагаю новое управление назвать емким и определяющим названием - "Звездец".
sensei54 04 сентября 2018 | 12:17
В общем, дело то нужное.
Но в нашей армии такая "агитация" даст обратный эффект.
Профессионалов этого дела, таких, чтобы не вызывали хохот, у нас просто нет.
jamba 04 сентября 2018 | 12:21
Чудно, чудно! Заодно, и темы для армейских анекдотов освежатся!
Вспоминаю своего "замполита", в памяти сразу всплывают чудные детали!
- Таджик Гулов, по русски не говорил и не писал! Замполит решил исправить дело. Запирал несчастного на ночь в "ленкомнате", выдавал газету "Правда", чистую тетрадь, и заставлял солдата переписывать ее от корки до корки! Ой, вы бы видели это чудо каллиграфии утром. Энди Уорхолл, умер бы от зависти; Ван-Гог, отрезал бы себе второе ухо! Читать это было невозможно, но выглядело загадочно!;)))))
- А еще, у нашего замполита были любимые словечки: "мабуть"(может быть?) и маленько! И когда он рассказывал о, к примеру, готовящихся кознях НАТО, это выглядело примерно так: "Мабуть, со дня на день, эти гады нападут на нас! Обычно, кто то из солдат, сонным голосом переспрашивал: - А что наши танки, они же лучше ихних? - Ну, маленько мы отстаем от них по ТТХ!;))))
Чудо, считаю, что отряд "клоунов", должен вернуться из небытия;)))))
nds_01 04 сентября 2018 | 12:29
Воссоздаваемое политуправление Минобороны займется изданием пропагандистских фильмов и борьбой с наркоманией...
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И эти фильмы в специальном кинозале будут смотреть сотрудники МИД, сидя на чемоданах с кокаином вместо кресел.
permsky_valenok 04 сентября 2018 | 12:45
Молодца! А в школах тотально политинформацию когда введут? Класса так с первого?
doomandgloom 04 сентября 2018 | 12:59
Во все времена "комиссары" числились в разряде " придурки", обитали в штабах и в атаку только посылали,кормясь и пьянствовали при штабах!
zhrv 04 сентября 2018 | 13:05
- "Воссоздаваемое политуправление Минобороны займется изданием пропагандистских фильмов и борьбой с наркоманией"
Угу... - "А теперь мы покажем слайды".