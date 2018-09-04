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12:00, 04 сентября 2018

Воссоздаваемое политуправление Минобороны займется изданием пропагандистских фильмов и борьбой с наркоманией

Положение о работе Главного военно-политического управления в ближайшее время должен утвердить Сергей Шойгу, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Одной из главных задач названа организация пропаганды и агитации в Вооруженных силах, причем для всех категорий личного состава.

Политруки будут проводить разъяснительную работу по актуальным вопросам внутренней и внешней политики и реализации избирательных прав. ГВПУ возьмет под контроль ведомственные СМИ – телерадиокомпанию «Звезда» и газету «Красная звезда». В положении сделан акцент на агитационно-пропагандистские мероприятия, например, выставки и состязания.

Также политуправление займется редупреждению экстремизма в ВС, а также вести контрпропагандистскую работу по защите личного состава от негативного информационно-психологического воздействия.

Управление будет сформировано к марту следующего года.

Комментарии

22

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danko1 04 сентября 2018 | 12:06

Только идиоты, забывшие о том, как презирали политруков в военное и в мирное время в армии, как ненавидели эту лживую пропаганду, могут опять возвращать старое, давно себя дискредитировавшее.

master_superanalitik 04 сентября 2018 | 12:10

danko1:
Борис, ты не прав! Что касается меня, то я полностью поддерживаю это решение! Но этого не достаточно! Политуправление Минобороны должно еще и пропагандировать введение в России Монархии, ибо это наилучшая форма правления для России. Кроме того Политуправление Минобороны должно бороться с тлетворным влиянием Запада, а именно с западными гомиками и педиками, имеющими влияние на российские неокрепшие умы. К тому же хорошо известно, что демократия Западного образца измеряется количеством гомиков и педиков, без роста которых Западная демократия не возможна. Порядка в Армии и Флоте будет значительно больше, так как у России есть только два друга: это Армия и Флот.

kryimzdick 04 сентября 2018 | 12:15

master_superanalitik: у России есть только два друга: это Армия и Флот.

Два друга.. хрен да подпруга))
Сказал это император Ал.3-й, самый мирный из всех императоров РИ. Но уже при его сыне армия и флот пришли зачем-то в Зимний дворец, всех арестовали и нагадили в китайские антикварные фарфоровые вазы. И уничтожили потомков Ал 3-его, всю семью.

master_superanalitik 04 сентября 2018 | 12:31

kryimzdick:

Все эти проблемы, о которых Вы пишите, произошли из-за влияния Западных ценностей, из-за того что Петр Первый поехал на Диких Запад и набрался там западных ценностей, а именно подчинил Церковную власть в лице Патриарха и на западный манер образовал Синод. Так как до Петра Первого существовала в России 2-партийная система в лице руководителя государства и Патриарха, то принцип разделения властей был нарушен и народ воспринимал Церковь как прислужницу исполнительной власти, поэтому был 1917 год. Но товарищ Сталин исправил ошибку Петра Первого и разрешил Патриаршество. Поэтому если Вам не нравится Президент - поддерживайте Патриарха и наоборот. Ежели Вам не нравится ни Президент ни Патриарх, то следует служить России ни за страх, а за совесть!

kryimzdick 04 сентября 2018 | 12:37

master_superanalitik: не было как минимум с первых Романовых антагонизма между царем и патриархом никогда. А первый, Миша, с Филаретом вообще были сын и отец

balamuto 04 сентября 2018 | 12:17

master_superanalitik: Ты точно супер-анал-итик. Малалец.

Любишь бананы?

kryimzdick 04 сентября 2018 | 12:17

master_superanalitik:
А монархию нам нельзя сейчас. У Путина нет законных наследников, другие царствующие дома не признают этого выскочку и его басурманских внуков мы так же принять на трон не можем.

master_superanalitik 04 сентября 2018 | 12:34

kryimzdick:
Монарха выбирает ни какой то там не понятный народ, а сам Бог. Нужно ждать знамения и поддерживать Патриарха.

kryimzdick 04 сентября 2018 | 12:38

master_superanalitik: Бог не Бог, а должны быть царственные предки.

zmeji2011 04 сентября 2018 | 12:35

master_superanalitik: ....., так как у России есть только два друга: это Армия и Флот.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
)))....И два врага - Культура и Образование. ))))
С уважением....

master_superanalitik 04 сентября 2018 | 12:39

zmeji2011:
Что касается русской культуры, то она и в Африке русская культура. Насчет образования есть проблемы: в образовании не должно быть вертикали власти, особенно среди научных работников. Начальник не всегда умнее подчиненного:-)

sv72 04 сентября 2018 | 13:26

master_superanalitik: Какое, однако, забавное у вас представление о демократии, Хоть в школьный учебник загляните, не позорьтесь...

nds_01 04 сентября 2018 | 12:35

danko1: Человек, умеющий набивать свой карман, уже не идиот. Но какую-то работу всё же для себя придумать надо, чтобы был документ: пришел в 9.00, отбыл в 16.00. Целый день тяжко трудился.

ura_123 04 сентября 2018 | 12:08

А как же картонный рейхстаг,забыт-заброшен?

kryimzdick 04 сентября 2018 | 12:13

Минобороны занимается борьбой с наркоманией, минобраз снимает кино, минкульт обороняет страну, роскосмос лечит

agamasat 04 сентября 2018 | 12:14

Предлагаю новое управление назвать емким и определяющим названием - "Звездец".

sensei54 04 сентября 2018 | 12:17

В общем, дело то нужное.
Но в нашей армии такая "агитация" даст обратный эффект.
Профессионалов этого дела, таких, чтобы не вызывали хохот, у нас просто нет.

jamba 04 сентября 2018 | 12:21

Чудно, чудно! Заодно, и темы для армейских анекдотов освежатся!
Вспоминаю своего "замполита", в памяти сразу всплывают чудные детали!
- Таджик Гулов, по русски не говорил и не писал! Замполит решил исправить дело. Запирал несчастного на ночь в "ленкомнате", выдавал газету "Правда", чистую тетрадь, и заставлял солдата переписывать ее от корки до корки! Ой, вы бы видели это чудо каллиграфии утром. Энди Уорхолл, умер бы от зависти; Ван-Гог, отрезал бы себе второе ухо! Читать это было невозможно, но выглядело загадочно!;)))))
- А еще, у нашего замполита были любимые словечки: "мабуть"(может быть?) и маленько! И когда он рассказывал о, к примеру, готовящихся кознях НАТО, это выглядело примерно так: "Мабуть, со дня на день, эти гады нападут на нас! Обычно, кто то из солдат, сонным голосом переспрашивал: - А что наши танки, они же лучше ихних? - Ну, маленько мы отстаем от них по ТТХ!;))))
Чудо, считаю, что отряд "клоунов", должен вернуться из небытия;)))))

nds_01 04 сентября 2018 | 12:29

Воссоздаваемое политуправление Минобороны займется изданием пропагандистских фильмов и борьбой с наркоманией...
_____________________________
И эти фильмы в специальном кинозале будут смотреть сотрудники МИД, сидя на чемоданах с кокаином вместо кресел.

permsky_valenok 04 сентября 2018 | 12:45

Молодца! А в школах тотально политинформацию когда введут? Класса так с первого?

doomandgloom 04 сентября 2018 | 12:59

Во все времена "комиссары" числились в разряде " придурки", обитали в штабах и в атаку только посылали,кормясь и пьянствовали при штабах!

zhrv 04 сентября 2018 | 13:05

- "Воссоздаваемое политуправление Минобороны займется изданием пропагандистских фильмов и борьбой с наркоманией"

Угу... - "А теперь мы покажем слайды".

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