- "Воссоздаваемое политуправление Минобороны займется изданием пропагандистских фильмов и борьбой с наркоманией"

Положение о работе Главного военно-политического управления в ближайшее время должен утвердить Сергей Шойгу, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Одной из главных задач названа организация пропаганды и агитации в Вооруженных силах, причем для всех категорий личного состава.

Политруки будут проводить разъяснительную работу по актуальным вопросам внутренней и внешней политики и реализации избирательных прав. ГВПУ возьмет под контроль ведомственные СМИ – телерадиокомпанию «Звезда» и газету «Красная звезда». В положении сделан акцент на агитационно-пропагандистские мероприятия, например, выставки и состязания.

Также политуправление займется редупреждению экстремизма в ВС, а также вести контрпропагандистскую работу по защите личного состава от негативного информационно-психологического воздействия.

Управление будет сформировано к марту следующего года.