Пожизненное заключение грозит мужчине, обвиняемому в убийстве столичного полицейского
Сегодня задержанному было предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов,— об этом «Интерфаксу» сообщили в СК.
2 сентября в подсобном помещении на станции метро «Курская» обнаружили тело полицейского, который был убит выстрелом в голову. Следствие установило, что ранее полицейский остановил мужчину для проверки документов.
Задержанный ранее рассказал, что он выпивал и у него не было с собой документов. Он стоял возле двери подсобного помещения и слышал выстрелы. Но сам он не стрелял и никого не убивал.
Комментарии9
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tv_victim 04 сентября 2018 | 12:07
Вот это правильно! Никто не смеет поднимать руку на служителя закона!
olegleon 04 сентября 2018 | 12:08
и пусть радуется, что в России совершил убийство. в некоторых странах и смертную казнь за убийство полицейского могли бы дать.
noxepy_88 04 сентября 2018 | 12:11
О! Встречаем нового борца с режимом! Срочно голодать, котики, скачем!
opiatnovyi63 04 сентября 2018 | 12:14
noxepy_88: Пригожинцы активизировались..Сами с собой разговаривают.
noxepy_88 04 сентября 2018 | 12:23
opiatnovyi63: Извини, брат, денег нет. Но ты держись там.
erpetkur 04 сентября 2018 | 12:21
Расскажите, а сотрудники полиции после полуночи всех задержанных лично в туалет водят или только симпатичных?
ivfn 04 сентября 2018 | 12:58
erpetkur:
Мужик,с тобой все нормально??? Колбасит тебя что то
erpetkur 04 сентября 2018 | 13:34
ivfn: тебя водили что ли ? поделись ка опытом с народом.
wuwer 04 сентября 2018 | 13:34
ivfn: Неее. ..нормально это когда..в ход пускают бутылки шампанского, дубинки...
полиэтиленовые мешки и противогазы заглушенные
А потом ноют...типа скол эмали зубов..пустая пластиковая бутылочка все рёбра переломала..кожура апельсина глаз выбила