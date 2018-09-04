Пожизненное заключение грозит мужчине, обвиняемому в убийстве столичного полицейского

Сегодня задержанному было предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов,— об этом «Интерфаксу» сообщили в СК.

2 сентября в подсобном помещении на станции метро «Курская» обнаружили тело полицейского, который был убит выстрелом в голову. Следствие установило, что ранее полицейский остановил мужчину для проверки документов.

Задержанный ранее рассказал, что он выпивал и у него не было с собой документов. Он стоял возле двери подсобного помещения и слышал выстрелы. Но сам он не стрелял и никого не убивал.