В КПРФ уверяют, что люди с судимостью по серьезным статьям не были допущены до выборов по спискам партии
В КПРФ проконтролировали, чтобы люди с судимостью по серьезным статьям не были допущены до предстоящих выборов в качестве кандидатов от партии. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.
«Мы проводим расследования внутри партии. Если вскрываются факты того, что человек недостоин баллотироваться из-за наличия судимости по статьям, которые не соответствуют моральным принципам депутатского корпуса, мы его не допускаем до выборов», — заверил пресс-секретарь ЦК КПРФ.
Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что каждый 50-й кандидат в депутаты сообщил при регистрации на выборы о судимости, в том числе снятой и погашенной. Так, сведения о судимости предоставили почти 1,2 тысячи человек из 52,2 тысячи претендентов. Среди партий наибольший процент судимых оказался у выдвиженцев от КПРФ.
По мнению А.Ющенко, данная статистика не отображает реальность, и не стоит обобщать судимости, так как в России они бывают очень разные. «Надо внимательно подходить к этому вопросу. Что значит судим, по каким статьям, когда это было и так далее? Например, в 90-е годы обстановка была своеобразная: люди попадали в ситуации, где им приходилось отстаивать свое честное имя, в том числе кулаками. Это тоже является правонарушением, за которое могли осудить. С другой стороны, сегодня представители оппозиционных партий находятся в таких условиях, что против них фабрикуются дела и подтасовываются факты», — отметил представитель КПРФ.
С точки зрения Ющенко, «сегодняшний режим делает все для того, чтобы дискредитировать оппозиционных лидеров через судебную систему, которой уже никто не доверяет».
По данным СМИ, чаще всего кандидатов в депутаты от разных партий судили за кражи (21,7% от всех кандидатов с судимостью), 9,6% сообщили о судимости за побои и умышленное причинение вреда здоровью. Также кандидаты в депутаты попадали на скамью подсудимых за хулиганство, нарушение правил дорожного движения и мошенничество.
Комментарии7
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olegleon 04 сентября 2018 | 12:06
"век воли не видать" заявил пресс-секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.
viteck 04 сентября 2018 | 13:15
А какую статью считают серьезной? видимо 282? С остальными можно...☺
vasya_von_smetankin 04 сентября 2018 | 12:12
О, новый классный мемчик: "В КПРФ уверяют"
ed10075 04 сентября 2018 | 12:13
... а с несерьезными статьями, типа кражи, хулиганство - этим можно?
Они вполне могут быть представителями народа?!
agamasat 04 сентября 2018 | 12:20
Мошенничество, стяжательство и воровство, насилие... Интересно, сколько носителей данных качеств находится в действующей власти, и сколько из них было коммунистами? Думаю, что число приближается к 100%, если еще к ним прибавить и дебилизм. Вопрос закрыт.)
spitac 04 сентября 2018 | 12:49
А что это такое - "серьезные статьи"? В юриспруденции нет градации уголовных преступлений по "серьезности". Есть деление по степени тяжести. Любое уголовное преступление является серьезным правонарушением.
alex_sionist 04 сентября 2018 | 12:58
По моему, вся эта партия должна быть судима по серёзным статьям.