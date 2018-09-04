В КПРФ уверяют, что люди с судимостью по серьезным статьям не были допущены до выборов по спискам партии

В КПРФ проконтролировали, чтобы люди с судимостью по серьезным статьям не были допущены до предстоящих выборов в качестве кандидатов от партии. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.

«Мы проводим расследования внутри партии. Если вскрываются факты того, что человек недостоин баллотироваться из-за наличия судимости по статьям, которые не соответствуют моральным принципам депутатского корпуса, мы его не допускаем до выборов», — заверил пресс-секретарь ЦК КПРФ.

Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что каждый 50-й кандидат в депутаты сообщил при регистрации на выборы о судимости, в том числе снятой и погашенной. Так, сведения о судимости предоставили почти 1,2 тысячи человек из 52,2 тысячи претендентов. Среди партий наибольший процент судимых оказался у выдвиженцев от КПРФ.

По мнению А.Ющенко, данная статистика не отображает реальность, и не стоит обобщать судимости, так как в России они бывают очень разные. «Надо внимательно подходить к этому вопросу. Что значит судим, по каким статьям, когда это было и так далее? Например, в 90-е годы обстановка была своеобразная: люди попадали в ситуации, где им приходилось отстаивать свое честное имя, в том числе кулаками. Это тоже является правонарушением, за которое могли осудить. С другой стороны, сегодня представители оппозиционных партий находятся в таких условиях, что против них фабрикуются дела и подтасовываются факты», — отметил представитель КПРФ.

С точки зрения Ющенко, «сегодняшний режим делает все для того, чтобы дискредитировать оппозиционных лидеров через судебную систему, которой уже никто не доверяет».

По данным СМИ, чаще всего кандидатов в депутаты от разных партий судили за кражи (21,7% от всех кандидатов с судимостью), 9,6% сообщили о судимости за побои и умышленное причинение вреда здоровью. Также кандидаты в депутаты попадали на скамью подсудимых за хулиганство, нарушение правил дорожного движения и мошенничество.