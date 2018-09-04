Сбербанк не вводил ограничения на приём пятитысячных купюр в свои банкоматы

Об этом заявляет пресс-служба банка. Ранее газета «Ведомости» написала, что многие банкоматы в России перестали принимать такие купюры. Это связано с масштабной атакой фальшивомонетчиков. В банкоматы, оснащённые старыми системами проверки, было вброшено большое количество пятитысячных банкнот. По данным газеты, банки потеряли миллионы рублей.

В Сбербанке заявляют, что никакого влияния на клиентов действия злоумышленников не оказали.