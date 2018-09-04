Сбербанк не вводил ограничения на приём пятитысячных купюр в свои банкоматы
Об этом заявляет пресс-служба банка. Ранее газета «Ведомости» написала, что многие банкоматы в России перестали принимать такие купюры. Это связано с масштабной атакой фальшивомонетчиков. В банкоматы, оснащённые старыми системами проверки, было вброшено большое количество пятитысячных банкнот. По данным газеты, банки потеряли миллионы рублей.
В Сбербанке заявляют, что никакого влияния на клиентов действия злоумышленников не оказали.
Комментарии2
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income 04 сентября 2018 | 11:46
Действительно. Только что вручил две такие купюры, причем старого образца, правому (из двух) банкомату Сбербанка в переходе у метро Уралмаш. Банкомат их охотно принял.
olegleon 04 сентября 2018 | 11:52
есть мозги у работников тех банков, которые не стали перепрошивать банкоматы за несколько лет?!