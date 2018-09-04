Примерно половина россиян ничего не знает о голодовке Олега Сенцова, которую он объявил, требуя освободить всех украинских политзаключённых из российских тюрем. При этом за последние 3 месяца количество информированных о голодовке выросло почти в полтора раза – с 37 до 51 процента.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада Центра. Почти каждый четвёртый россиянин выступил за обмен политзаключёнными между Россией и Украиной. В Москве таких людей больше – 34 процента. 38 процентов опрошенных выступают за то, чтобы Олег Сенцов и все украинские заключённые оставались в колониях. Голодовка Олега Сенцова продолжается уже 113 дней.