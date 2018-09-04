Примерно половина россиян ничего не знает о голодовке Олега Сенцова
Примерно половина россиян ничего не знает о голодовке Олега Сенцова, которую он объявил, требуя освободить всех украинских политзаключённых из российских тюрем. При этом за последние 3 месяца количество информированных о голодовке выросло почти в полтора раза – с 37 до 51 процента.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада Центра. Почти каждый четвёртый россиянин выступил за обмен политзаключёнными между Россией и Украиной. В Москве таких людей больше – 34 процента. 38 процентов опрошенных выступают за то, чтобы Олег Сенцов и все украинские заключённые оставались в колониях. Голодовка Олега Сенцова продолжается уже 113 дней.
Комментарии20
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danko1 04 сентября 2018 | 11:39
Практически половина россиян живет в России той, что Путин, а не в реальной.
А в той России всё хорошо: экономический рост бурный, рабочие места новые и вообще жизнь прекрасна, безо всяких протестов и голодовок.
Путин, поклонник Геббельса, самый талантливый его ученик.
blinorozhiy_chmo 04 сентября 2018 | 11:42
danko1: ПУК ...
edyunia 04 сентября 2018 | 11:46
blinorozhiy_chmo: \\ ПУК ...\\
Нюхай сучёнок.
ura_123 04 сентября 2018 | 12:00
blinorozhiy_chmo: Глубокомысленно... Ты аватарку захарченки себе прицепи)))
olegleon 04 сентября 2018 | 11:48
danko1: мадам, Вы ради принципа и чести уже отказались от льгот и субсидий, которые воровская власть раздаёт своему электорату?
или "деньги не пахнут"?
needroid 04 сентября 2018 | 11:51
danko1: т.е половина живёт хорошо, а другая половина читает Эхо?
master_superanalitik 04 сентября 2018 | 12:00
danko1:
Олег Сенцов, если он действительно голодает, должен был давно уже умереть. Поэтому вне всякого сомнения он ест втихаря, так как голодный человек, чтобы выжить, станет есть даже собственное дерьмо.
edyunia 04 сентября 2018 | 11:40
\\Примерно половина россиян\\
\\38 процентов опрошенных выступают за то, чтобы Олег Сенцов и все украинские заключённые оставались в колониях.\\
Не сложно посчитать сколько людей живёт в Московии.
blinorozhiy_chmo 04 сентября 2018 | 11:45
Половина не знает, а вторая половина - шлёт этого террориста на...
"Режиссёр" со своей голодовкой по-бандеровски идёт на рекорд в 365 дней, КЛОУН !!! ))))! Сала бандеровщине!!! ;-D
olegleon 04 сентября 2018 | 11:41
потому что нормальный человек знает, что не может быть голодовки в 100 дней. а за фейковой "голодовкой" не все хотят следить
edyunia 04 сентября 2018 | 11:43
olegleon: \\за фейковой "голодовкой" не все хотят следить\\
Сыну твоему такой фейк.
polsan 04 сентября 2018 | 11:44
olegleon: вы лжете не всегда, только по самым важным для вас вопросам, поэтому легко отличить где правда и где ложь )))
olegleon 04 сентября 2018 | 11:56
polsan: edyunia: а по теме есть что сказать? вы хотя бы поздравили Сенцова с новым мировым рекордом голодовки?!
edyunia 04 сентября 2018 | 11:59
olegleon: \\вы хотя бы поздравили Сенцова с новым мировым рекордом голодовки?!\\
Я тебе всё сказал.
kochar 04 сентября 2018 | 11:41
Примерно половина россиян ничего не знает о голодовке Олега Сенцова, за то знает кто им поднял пенсионный возраст и имеет по полной во все дырки.
noxepy_88 04 сентября 2018 | 11:44
А чего не написали, что он уже голодает больше ста дней?! Это же мировой рекорд! Слава Украине!
skull___ 04 сентября 2018 | 11:45
Самим то не смешно, борцуны?
" Голодает 113 дней"....
Пишите правду. Сенцов сидит на диете.
rus095 04 сентября 2018 | 11:48
Если бы Сенцов действительно голодал- тогда бы конечно про него знали многие- а то что он делает =
то не голодовка. После голодовки люди умирают через месяц. А он получает " поддерживающие энергетические коктейли, витамины и бульоны" У половины населения России денег не хватит так голодать, как "голодает" Сенцов.
edyunia 04 сентября 2018 | 11:50
rus095: \\У половины населения России денег не хватит так голодать, как "голодает" Сенцов.\\
На зону их.
needroid 04 сентября 2018 | 11:49
Может нужно Сенцова в школьную программу внести? Его же обязаны знать как Пушкина.