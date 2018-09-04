Недавно созданное Политуправление Минобороны займётся выпуском пропагандистских фильмов
Недавно созданное Политуправление Минобороны займётся выпуском пропагандистских фильмов, предупреждением экстремизма и борьбой с наркоманией. Об этом говорится проекте Положения о новой структуре, которое в ближайшее время должен утвердить министр обороны Сергей Шойгу, сообщает РБК.
ГВПУ также возьмёт под контроль телеканал «Звезда» и газету «Красная звезда», а также будет взаимодействовать с другими федеральными и региональными СМИ. По данным РБК, предложение вернуть в армию идеологию принадлежит лично министру обороны. Аналогичная структура существовала в Советской Армии, где пропагандой занимались военные комиссары, политруки и замполиты.
Комментарии20
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danko1 04 сентября 2018 | 11:35
Для полного маразма и возврата к старому надо еще путинские уголки повсеместно создавать и изучать его цитатники.
kindman_a 04 сентября 2018 | 11:41
danko1:
Дармоеды будут тратить народные деньги на отвратительное кинчишко а-ля "Чапаев"?
astet 04 сентября 2018 | 11:56
kindman_a: так вот для чего
Путин грабит пенсионеров!!!
Для съёмок кино!
Тогда один из фильмов обязательно
должен быть о Рамзане Кадырове!
Наконец-то мы узнаем,
сколько голов нужно отрезать российским солдатам,
чтобы Путин лично вручил головорезу
звезду Героя России!!!
Пускай молодёжь учится жизни
на примере любимчика Путина!!!
viktorova 04 сентября 2018 | 11:46
danko1: ждём издания сочинений путина в 100 томах...
tv_victim 04 сентября 2018 | 11:38
«В оркских деревнях до сих пор приходят в религиозный ужас при виде СВЧ-печек. Им непонятно, как это так — огня нет, гамбургер никто не трогает, а он становится все горячее и горячее. Делается это просто — надо создать электромагнитное поле, в котором частицы гамбургера придут в бурное движение. Оркские революции готовят точно так же, как гамбургеры, за исключением того, что частицы говна в оркских черепах приводятся в движение не электромагнитным полем, а информационным.»
В. Пелевин «S.N.U.F.F.»
tks 04 сентября 2018 | 11:39
Интересно, какое отношение имеет армия к экстремизм и наркомании? Ей передали функции МВД, которое не справляется с этими явлениями?
А, понятно - кибервойска должны быть полностью заняты: зря что ли их создавали для борьбы с лайками и репостами?
Обрушивающийся режим окукливается. Чтобы разбиться на кака можно большее число осколков.
opiatnovyi63 04 сентября 2018 | 11:46
Ещё надо вернуть военно-полевые суды и заградительные отряды, пулемётчицу Анку
master_superanalitik 04 сентября 2018 | 11:50
opiatnovyi63:
Правильно рассуждаете! Так как русский народ - это народ-победитель, то у этого народа есть право и обязанность защищать свою Родину. При чем защищать должны и обязаны все граждане России, в том числе либералы, гомики, правозащитники, вероотступники, педики, проститутки, продажные журналисты, зоофилы, атеисты, сектанты, либерторианцы, некрофилы, русофобы и прочая шушера. Но даже если эти бессовестные люди и засранцы не захотят защищать интересы любимой Родины, то это не беда. Им будет предоставлена возможность защищать любимую Родину в штрафной роте. Но у многих русофобов на этот случай куплены медицинские справки о состоянии здоровья и якобы невозможности служить в Российской Армии, так как они мочатся в штаны или у них фальшивая грыжа с геморроем. В этом случае таким товарищам которые нам вовсе не товарищи должны быть предоставлены персональные джихад-автомобили с дистанционным управлением, чтобы эти автомобили можно было взорвать на позициях противника вместе с их содержимым. Поэтому словам о миролюбии США и НАТО в целом в Сирии или еще где мы не верим! Наш джихад-автомобиль находится на запасном пути. Провокации в Сирии и на Украине не пройдут. С каждой провокацией Россия становится сильнее и мудрее. У нас есть только два пути: или мы всем дадим просраться, или сами обсеримся. Я выбираю первый путь. А вы?
tverboul 04 сентября 2018 | 12:00
master_superanalitik: "С каждой провокацией Россия становится сильнее и мудрее"
Какая прелесть. "Нас ебут, а мы крепчаем".
master_superanalitik 04 сентября 2018 | 11:46
Недавно созданное Политуправление Минобороны займётся выпуском пропагандистских фильмов, предупреждением экстремизма и борьбой с наркоманией.
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Полностью поддерживаю это решение! Но этого не достаточно! Политуправление Минобороны должно еще и пропагандировать введение в России Монархии, ибо это наилучшая форма правления для Россиеи. Кроме того Политуправление Минобороны должно бороться с тлетворным влиянием Запада, а именно с западными гомиками и педиками, имеющими влияние на российские неокрепшие умы. К тому же хорошо известно, что демократия Западного образца измеряется количеством гомиков и педиков, без роста которых Западная демократия не возможна.
lager23 04 сентября 2018 | 11:55
master_superanalitik: скажите это Володину, он не любит когда его обличают..
democ 04 сентября 2018 | 11:47
Опять упор делается на промывку мозгов.
lager23 04 сентября 2018 | 11:47
ПУМО — порно управление мозгового околпачивания
rash 04 сентября 2018 | 11:49
Это дубьё, похоже, понятия не имеет, что советских солдат тошнило от политзанятий. Идут той же дорогой?
aleks50 Алексей Клубников 04 сентября 2018 | 11:53
Солдатикам станут крутить путинские мультики.
doxerom 04 сентября 2018 | 11:54
Вернуть в армию идеологию нетрудно, вот только какую.
platonnekafrin 04 сентября 2018 | 11:54
Я помню замполита Комарова по его приказу: "Наливай!" Приказ обычно следовал за риторическим вопросом " Опять водку пьянствуете". А вот начвещ с солдатами не пил - он с ними воровал, но даже не делился.
tag188 04 сентября 2018 | 11:55
Аналогичная структура существовала в Советской Армии, где пропагандой занимались военные комиссары, политруки и замполиты.
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Только СССР это не спасло.
tverboul 04 сентября 2018 | 11:58
"Недавно созданное Политическое управление МО" - одну секунду, hold on here - не "созданное", а воссозданное. Правда, раньше оно называлось Главное Политическое управление МО (Мехлис, Волкогонов, вот это всё). Ну, теперь страна вдвое меньше, можно и без "Главного", верно?
basile7777 04 сентября 2018 | 12:00
Правильно, не все же одному Рембо в одиночку побеждать целые армии!))