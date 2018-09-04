Z Архив новостей новости
5 20 6 575
11:30, 04 сентября 2018

Недавно созданное Политуправление Минобороны займётся выпуском пропагандистских фильмов

Недавно созданное Политуправление Минобороны займётся выпуском пропагандистских фильмов, предупреждением экстремизма и борьбой с наркоманией. Об этом говорится проекте Положения о новой структуре, которое в ближайшее время должен утвердить министр обороны Сергей Шойгу, сообщает РБК.

ГВПУ также возьмёт под контроль телеканал «Звезда» и газету «Красная звезда», а также будет взаимодействовать с другими федеральными и региональными СМИ. По данным РБК, предложение вернуть в армию идеологию принадлежит лично министру обороны. Аналогичная структура существовала в Советской Армии, где пропагандой занимались военные комиссары, политруки и замполиты.

Комментарии

20

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

danko1 04 сентября 2018 | 11:35

Для полного маразма и возврата к старому надо еще путинские уголки повсеместно создавать и изучать его цитатники.

kindman_a 04 сентября 2018 | 11:41

danko1:

Дармоеды будут тратить народные деньги на отвратительное кинчишко а-ля "Чапаев"?

astet 04 сентября 2018 | 11:56

kindman_a: так вот для чего
Путин грабит пенсионеров!!!
Для съёмок кино!
Тогда один из фильмов обязательно
должен быть о Рамзане Кадырове!
Наконец-то мы узнаем,
сколько голов нужно отрезать российским солдатам,
чтобы Путин лично вручил головорезу
звезду Героя России!!!
Пускай молодёжь учится жизни
на примере любимчика Путина!!!

viktorova 04 сентября 2018 | 11:46

danko1: ждём издания сочинений путина в 100 томах...

tv_victim 04 сентября 2018 | 11:38

«В оркских деревнях до сих пор приходят в религиозный ужас при виде СВЧ-печек. Им непонятно, как это так — огня нет, гамбургер никто не трогает, а он становится все горячее и горячее. Делается это просто — надо создать электромагнитное поле, в котором частицы гамбургера придут в бурное движение. Оркские революции готовят точно так же, как гамбургеры, за исключением того, что частицы говна в оркских черепах приводятся в движение не электромагнитным полем, а информационным.»

В. Пелевин «S.N.U.F.F.»

tks 04 сентября 2018 | 11:39

Интересно, какое отношение имеет армия к экстремизм и наркомании? Ей передали функции МВД, которое не справляется с этими явлениями?

А, понятно - кибервойска должны быть полностью заняты: зря что ли их создавали для борьбы с лайками и репостами?

Обрушивающийся режим окукливается. Чтобы разбиться на кака можно большее число осколков.

(комментарий скрыт)

opiatnovyi63 04 сентября 2018 | 11:46

Ещё надо вернуть военно-полевые суды и заградительные отряды, пулемётчицу Анку

master_superanalitik 04 сентября 2018 | 11:50

opiatnovyi63:

Правильно рассуждаете! Так как русский народ - это народ-победитель, то у этого народа есть право и обязанность защищать свою Родину. При чем защищать должны и обязаны все граждане России, в том числе либералы, гомики, правозащитники, вероотступники, педики, проститутки, продажные журналисты, зоофилы, атеисты, сектанты, либерторианцы, некрофилы, русофобы и прочая шушера. Но даже если эти бессовестные люди и засранцы не захотят защищать интересы любимой Родины, то это не беда. Им будет предоставлена возможность защищать любимую Родину в штрафной роте. Но у многих русофобов на этот случай куплены медицинские справки о состоянии здоровья и якобы невозможности служить в Российской Армии, так как они мочатся в штаны или у них фальшивая грыжа с геморроем. В этом случае таким товарищам которые нам вовсе не товарищи должны быть предоставлены персональные джихад-автомобили с дистанционным управлением, чтобы эти автомобили можно было взорвать на позициях противника вместе с их содержимым. Поэтому словам о миролюбии США и НАТО в целом в Сирии или еще где мы не верим! Наш джихад-автомобиль находится на запасном пути. Провокации в Сирии и на Украине не пройдут. С каждой провокацией Россия становится сильнее и мудрее. У нас есть только два пути: или мы всем дадим просраться, или сами обсеримся. Я выбираю первый путь. А вы?

tverboul 04 сентября 2018 | 12:00

master_superanalitik: "С каждой провокацией Россия становится сильнее и мудрее"

Какая прелесть. "Нас ебут, а мы крепчаем".

master_superanalitik 04 сентября 2018 | 11:46


Недавно созданное Политуправление Минобороны займётся выпуском пропагандистских фильмов, предупреждением экстремизма и борьбой с наркоманией.
========================
Полностью поддерживаю это решение! Но этого не достаточно! Политуправление Минобороны должно еще и пропагандировать введение в России Монархии, ибо это наилучшая форма правления для Россиеи. Кроме того Политуправление Минобороны должно бороться с тлетворным влиянием Запада, а именно с западными гомиками и педиками, имеющими влияние на российские неокрепшие умы. К тому же хорошо известно, что демократия Западного образца измеряется количеством гомиков и педиков, без роста которых Западная демократия не возможна.

lager23 04 сентября 2018 | 11:55

master_superanalitik: скажите это Володину, он не любит когда его обличают..

democ 04 сентября 2018 | 11:47

Опять упор делается на промывку мозгов.

lager23 04 сентября 2018 | 11:47

ПУМО — порно управление мозгового околпачивания

rash 04 сентября 2018 | 11:49

Это дубьё, похоже, понятия не имеет, что советских солдат тошнило от политзанятий. Идут той же дорогой?

aleks50 Алексей Клубников 04 сентября 2018 | 11:53

Солдатикам станут крутить путинские мультики.

doxerom 04 сентября 2018 | 11:54

Вернуть в армию идеологию нетрудно, вот только какую.

platonnekafrin 04 сентября 2018 | 11:54

Я помню замполита Комарова по его приказу: "Наливай!" Приказ обычно следовал за риторическим вопросом " Опять водку пьянствуете". А вот начвещ с солдатами не пил - он с ними воровал, но даже не делился.

tag188 04 сентября 2018 | 11:55

Аналогичная структура существовала в Советской Армии, где пропагандой занимались военные комиссары, политруки и замполиты.
==============================
Только СССР это не спасло.

tverboul 04 сентября 2018 | 11:58

"Недавно созданное Политическое управление МО" - одну секунду, hold on here - не "созданное", а воссозданное. Правда, раньше оно называлось Главное Политическое управление МО (Мехлис, Волкогонов, вот это всё). Ну, теперь страна вдвое меньше, можно и без "Главного", верно?

basile7777 04 сентября 2018 | 12:00

Правильно, не все же одному Рембо в одиночку побеждать целые армии!))

Самое обсуждаемое

Блоги

Володин объяснил происхождение 400-метровой квартиры матери По его словам, она купила ее десять лет назад на свои деньги…

5 220 6 63006 28.08
Kволодин, финансы, недвижимость, события
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Стандартный прием отвлечения внимания К сожалению ничего нового ни про «Мартина», которого дал журналист того же «ФАНа», ни про фактические обстоятельства (хотя у людей Пригожина есть доступ к наемникам и к жандармам, с которыми общалась группа)...

5 97 6 35265 28.08
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Павел Дуров: Продолжаем сопротивление В России от Telegram требуют не номер и IP адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное — доступ к сообщениям, причем всех пользователей…

5 120 6 38001 28.08
Kинтернет, безопасность, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Тревожные вести из Ливии Кощунственно и цинично звучат «призывы» из Вашингтона, Лондона, Парижа и Рима «немедленно отказаться от применения силы». Видимо, в этих странах давно забыли, что именно они являются авторами ливийской национальной трагедии…

5 59 6 5896 03.09
Kливия, конфликты, политика, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Подлое жульничество со стороны властей Власти на корню уничтожают политическую конкуренцию, не позволяя никому заниматься реальной политикой в легальном поле. И это происходит в тот момент, когда недовольство людей растет, а рейтинги властей падают!..

5 182 6 87673 28.08
Kвласть, оппозиция, мнения
Блоги

Вьетнам выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна В тот же день Вице-премьер, Министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь направил семье сенатора Джона Маккейна телеграмму соболезнования и сделал запись в траурной книге в Посольстве США в Ханое…

5 166 6 18856 30.08
Kмаккейн, сша, политика, общество, события
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Карандаш В переводе с татарского языка «кара» значит черный, а «таш» переводится как «камень». К слову, известная дворянская фамилия образован от старинного тюркского имени «Дашкай», в переводе означает каменный…

5 47 6 6408 03.09
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

+ Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Предлагаю ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения…

5 538 6 79101 29.08
8читать ;смотреть
Kпутин, пенсии, видео, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

+ Моя Москва Моя Москва Сколько сомнений, сколько неуверенности было сначала: Полюбит ли меня Москва? Признает ли своим?...

5 65 6 9920 31.08
Kвыборы, политика, общество, видео
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Хозяин Слово «хозяин» образовано от татарского слова «хуҗа» и русского суффикса ин…

5 53 6 7989 29.08
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Diletant.media история

«Стоять насмерть. За Волгой для нас земли нет!» Именно в эти страшные месяцы фашисты достигли самых дальних точек своего наступления. На юге они углубились на 10-15 км на территорию Грузии, и вот осень-зима 42-ого. Сталинград…

5 55 6 8716 01.09
Kвойны, история, дилетант, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Ну хорошо тебе без бога – ладно, но зачем при этом ненавидеть или презирать тех, для кого он есть…

5 85 6 13540 31.08
#слушать 01:46:47 8читать ;смотреть $скачать 24.4 МБ
Kобщество, видео, передачи
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер

Гражданами какой страны являются сепаратисты? ДНР? Я не знаю такой страны. Я знаю страну Украина…

5 72 6 12507 29.08
#слушать 42:33 8читать ;смотреть $скачать 9.7 МБ
Блоги

Кибердружина копирует мемы с ваших страниц в соцсетях и пишет заявления в полицию. Я в нее вступила Куратор увидел в некоторых постах призывы к «асоциальным и девиантным формам поведения»...

5 50 6 11673 28.08
Kинтернет, екатеринбург, расследования, события
Блоги

«Подобного рода «расследования» псевдо-борцов с коррупцией»... Заявление о «завышении цен на продовольствие», поставляемое в войска национальной гвардии РФ…

5 73 6 12145 31.08
Kнавальный, росгвардия, финансы, продовольствие, события
Блоги

Жанна Спитковская Предприниматель

Фитиль уже запален. Хемниц как символ уходящей эпохи. Меркелевская Германия на исходе Рядовой Мишель не понимает, почему он за неоплату налога на телевидение и радиовещание может попасть в тюрьму, а нелегальные мигранты по нескольку раз в день попадаясь на воровстве, ничем не рискуют…

5 52 6 9354 29.08
Kгермания, общество, демонстрации, мигранты, события

Популярное за неделю

Новости

Токио выразило протест Москве из-за мероприятий, посвящённых годовщине окончания Второй Мировой войны «Усиление военного присутствия России на четырёх северных островах расходятся с позицией Японии. Подобное неприемлемо», — заявил журналистам секретарь кабинета министров правительства Ёсихидэ Суга…

5 13 6 23381
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это махровый уж прямо экстремизм эстремизмыч — клейма негде ставить. И Управление «Э» каждый раз поджимает хвост в этих случаях и, по сути дела оказывается прямым покровителем экстремизма…

5 110 6 161889 29.08
#слушать 49:46 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео
Голосование
Верите ли вы, что за «кокаиновым» делом стоят официальные российские лица?
5 50 6 15603 31.08
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Кремль близок к истерике, рейтинг Путина рухнет Народ действительно потерял доверие ко всем институтам власти и перешёл в режим жёсткого сбережения и калькулятора, считая, на сколько его на этот раз нахлобучили эти честные глаза…

5 410 6 364493 31.08
Kвласть, общество, пенсии, события
Блоги

+ На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка Эфир был посвящен погибшему руководителю так называемой ДНР…

5 192 6 158837 03.09
8читать ;смотреть
Kвидео, донецк, журналисты, тв, происшествия, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7232695
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3643712

Сегодня в эфире