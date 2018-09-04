Интернет портал «7х7» собрал деньги на оплату штрафов за интервью с политиком Михаилом Световым
Интернет портал «7х7» собрал деньги на оплату штрафов за интервью с политиком Михаилом Световым, в котором упоминалось о легализации наркотиков. Сбор средств был объявлен в конце августа. Редакции нужно было 840 тысяч рублей.
Назначение штрафа портал расценил, как цензуру и попытку закрыть издание за то, что оно предоставляет площадку для высказываний людям с самыми разными взглядами.
Комментарии1
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olegleon 04 сентября 2018 | 11:39
" за то, что оно предоставляет площадку для высказываний людям с самыми разными взглядами. "
т.е. они бы и Гитлеру предоставили площадку для своих высказываний?