Ракетно-космическая корпорация «Энергия» проверит все корабли «Союз» и «Прогресс», которые находятся на Байконуре и в подмосковном Королёве. Такое решение принято после того, как выяснилось, что утечка воздуха на МКС произошла из-за лишнего отверстия от сверла. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что обшивку «Союза» кто-то мог преднамеренное повредить уже на орбите.

Между тем, источники в космической отрасли ранее сообщали, что разгерметизация корабля могла произойти из-за производственного брака. РКК «Энергия» начала внутреннее расследование.