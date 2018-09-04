Ракетно-космическая корпорация «Энергия» проверит все корабли «Союз» и «Прогресс»
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» проверит все корабли «Союз» и «Прогресс», которые находятся на Байконуре и в подмосковном Королёве. Такое решение принято после того, как выяснилось, что утечка воздуха на МКС произошла из-за лишнего отверстия от сверла. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что обшивку «Союза» кто-то мог преднамеренное повредить уже на орбите.
Между тем, источники в космической отрасли ранее сообщали, что разгерметизация корабля могла произойти из-за производственного брака. РКК «Энергия» начала внутреннее расследование.
Комментарии15
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tv_victim 04 сентября 2018 | 11:34
Проверять будут те же, кто и сляпал эти поделки, я правильно понимаю?
kochar 04 сентября 2018 | 11:39
Его величество "Бардак".
vroman 04 сентября 2018 | 11:39
Неужели инопланетяне умышленно повредили аппарат на орбите! Дырку наверно сверлили ручной дрелью.
tv_victim 04 сентября 2018 | 11:41
vroman: "
Меня зовут Бакаре Тунде, я двоюродный брат нигерийского астронавта, майора ВВС Абака Тунде (Abacha Tunde). В 1979 году он стал первым африканским космонавтом, приняв участие в секретном полёте на космическую станцию «Салют-6». В 1989 году на советском корабле «Союз Т-16Z» он вновь отправился в космос на советскую военную орбитальную станцию «Салют-8Т». Он застрял на этой станции в 1990 году, когда распался Советский Союз. Советские члены экипажа вернулись на землю на корабле «Союз Т-16Z», а его место было занято возвращаемым с орбиты грузом. Периодически к станции направлялись корабли «Прогресс», доставлявшие ему все необходимое. Он чувствует себя хорошо, но хочет вернутся домой. "
ВОТ КТО СВЕРЛИТ!
viktorova 04 сентября 2018 | 11:40
Надо Рогозина проверить. Похоже ему в голове дырочку дрелью кто-то просверлил, извлек мозг и клеем заклеил...
sergo_25_26 04 сентября 2018 | 11:42
В космическом корабле лишнее отверстие от сверла. Это анекдот?
income 04 сентября 2018 | 11:49
Он наверно попутал с батутом?
podwodnik 04 сентября 2018 | 11:45
"... обшивку «Союза» кто-то мог преднамеренное повредить уже на орбите ...".
Либо космонавт преднамеренно сверлит обшивку своего корабля изнутри. Либо Рогозин так с вечера "насверлился", что утром и рассол не помогает.
fig_vvam 04 сентября 2018 | 12:01
podwodnik: Эта новость была еще вчера.
Но вчера портянки еще пытались оправдать дурь Рагозина. А сегодня нет ни одной.
Хотя диверсант с дрелью на орбите это класс.
balamuto 04 сентября 2018 | 11:45
Проверьте Рогозина на дыркоспособность...а то весь моск утек.
neyexo 04 сентября 2018 | 11:49
Если бы на МКС не было немцев и американцев, сошло бы за метеорит
jetsam 04 сентября 2018 | 11:51
@Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что обшивку «Союза» кто-то мог преднамеренное повредить уже на орбите. @
наконец-то. РПЦ счастливо. рогожка нашел ангелов в небесах.
раньше их называли белой горячкой, но, теперь, рогожинскими сверлами!
agamasat 04 сентября 2018 | 11:52
А может, отверстие было правильным, вот только клепку поставить забыли?)
neyexo 04 сентября 2018 | 11:52
Ставим видеокамеры в каждом цеху Энергии, а также на пути следования и при подготовке к запуску, и подводим сигнал в кабинет Путина. Он будет лично контролировать
neitral_n 04 сентября 2018 | 12:02
Ну что может вызвать Рогозин своим видом в данной ситуации? Толко смех или гомерический гогот! ))))